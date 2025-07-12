台中罷團急催票！原先最看好罷免這人 民調仍落後10個百分點

罷團、民團與民進黨團今天晚上在台中水安宮舉辦「反共護台總動員」，第一波罷免確定成案的中四、中五、中六選區罷團上台發聲，直言還不能掉以輕心，就連外界最看好罷免成功的中六羅廷瑋，民調還落後10個百分點，希望支持者在剩下2周勇敢跨出舒適圈，拉到中間選民的同意票。

夜色漸深，水安宮前廣場的人潮反而越來越熱鬧。前立委陳柏惟登台表示，罷免團體很辛苦，每天到菜市場、各個路口宣傳掃街，但台中罷免熱度還有提升空間，因此未來他會把所有的社群平台無償提供給罷團使用，讓各種罷免訊息更好的流通出去。

中四罷團志工說，剩下14天，希望支持者勇敢表態同意罷免，這些行動是非常好的宣傳廣告，這幾天溪屯多了非常多立委廖偉翔與台中市長盧秀燕、民眾黨主席黃國昌的合體看板，罷團沒那麼多錢，只能用公民力量增加曝光度；也希望支持者勇敢跨出舒適圈，用陸戰的方式拉到中間選民的選票。

中五罷團發言人台灣醫美局表示，接下來是最艱辛、最後一段路，須要拿到10萬張同意罷免選票，這可不簡單，前立委莊競程上屆選舉也就拿到這個數字。中六罷團領銜人呱呱更是直言，大家以為罷免羅廷瑋很容易，但手上民調顯示，罷免票還輸10個百分點，拜託支持者回家一定要多拉票。