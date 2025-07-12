賴香伶挺涂權吉 喊民進黨選輸翻桌「大罷免要大失敗」

罷免倒數2周，其中一直在危險名單內的桃園第二選區立委涂權吉今晚舉行團結誓師大會，除黨內大咖，其中不乏民眾黨前立委賴香伶到場站台，不過先前市長、立委選戰站在國民黨對立面，賴活動前受訪表示，因民進黨選輸就「翻桌」，本來藍白就有一些合作，希望站出來民眾黨也可以在這個關鍵時刻成為關鍵力量，大罷免要大失敗。

今楊梅區反罷免誓師大會活動大咖也前往站台，除立法院長韓國瑜、國民黨主席朱立倫外，民眾黨立委張啟楷、前立委賴香伶也到場支持。不過賴香伶2022年與桃園市長張善政角逐市長失利，因有客家背景的她，2024年在桃五平鎮、龍潭立委選區與立委呂玉玲競爭，也未能勝出。不過在大罷免浪潮中，選擇站出來替涂權吉站台。

賴香伶表示，今受邀來站台，加上立院衛生環境委員會有很多議題大家都有在討論。這次大罷免國人心裡很明白，就是因為民進黨選輸不認，所以發起了反民主制度下的不好的示範，民眾黨或很多國人都覺得中間選民也應該站出來，對這樣的制度表示不滿。

賴香伶笑著說，她自己在桃園過去有情感，雖然選舉沒有選上，但是還是很感謝鄉親及很多人給她建議。她覺得政治當然不外乎人情，所以這一次不管是涂權吉或呂玉玲的場都覺得應該要站出來。再來很多民眾黨的支持者也應該要開始更了解政治體制上不公平的地方，她站出來支持者自然也會更清楚的去看這一次罷免的問題，不至於好像跟民眾黨無關事不關己，政治學習或是政治認識都要提升，公職、黨職的人站出來是應該的。

賴表示，目前她幫忙的還是以桃園、新竹為主嘛，那台中也有去立委羅廷瑋委員那邊，現任立委以他們在國會的服務區為主，那她自己就以地緣客家部分互相分工，她一定要站出來挺客家人，讓更多的人知道民眾黨也可以在這個關鍵時刻成為關鍵力量。

涂權吉說，桃園本來大家都一直有互動，那在立法院本來藍白就有很多議題、福國利民政策很多都會相結合，這一次罷免相信很多民眾黨的支持者，還有很多民意代表也都非常的支持，都希望國家一定要有在野的力量，絕對不能一黨獨大變獨裁政府。