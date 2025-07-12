聽新聞
0:00 / 0:00
反惡罷拚經濟台中首度藍白合 盧秀燕、黃國昌同台7千人集結
大罷免潮進入三階投票，戰鬥藍今晚在台中迷你蛋舉辦「拚經濟反惡罷，再愛我一次」團結造勢大會，首度出現國民黨台中市長盧秀燕、民眾黨主席黃國昌同台藍白合，外界視為藍白合的風向球。截至晚間7時，現場大爆滿，人數逼近7000人，擠不進會場的民眾在場外持續集結，高喊「反惡罷」。
大罷免潮進入三階投票，國民黨戰鬥藍今周末衝高反罷免氣勢，今晚在台中洲際迷你蛋舉辦「拚經濟反惡罷」團結造勢大會，包括台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜、民眾黨主席黃國昌、中廣前董事長趙少康、台中遭罷6席藍委、網紅館長陳之漢等人出席。
戰鬥藍今晚在台中迷你蛋舉辦「拚經濟、反惡罷，再愛我一次」晚會，將首度出現台中市長盧秀燕、民眾黨主席黃國昌同台，外界視為藍白合的風向球。主辦單位原先預估4000人，但大量民眾主動湧向會場，截至晚間七時，逼近7000人，擠不進會場的民眾在場外持續集結，高喊「反惡罷」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言