反惡罷拚經濟台中首度藍白合 盧秀燕、黃國昌同台7千人集結

大罷免潮進入三階投票，戰鬥藍今晚在台中迷你蛋舉辦「拚經濟反惡罷，再愛我一次」團結造勢大會，首度出現國民黨台中市長盧秀燕、民眾黨主席黃國昌同台藍白合，外界視為藍白合的風向球。截至晚間7時，現場大爆滿，人數逼近7000人，擠不進會場的民眾在場外持續集結，高喊「反惡罷」。

大罷免潮進入三階投票，國民黨戰鬥藍今周末衝高反罷免氣勢，今晚在台中洲際迷你蛋舉辦「拚經濟反惡罷」團結造勢大會，包括台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜、民眾黨主席黃國昌、中廣前董事長趙少康、台中遭罷6席藍委、網紅館長陳之漢等人出席。

戰鬥藍今晚在台中迷你蛋舉辦「拚經濟、反惡罷，再愛我一次」晚會，將首度出現台中市長盧秀燕、民眾黨主席黃國昌同台，外界視為藍白合的風向球。主辦單位原先預估4000人，但大量民眾主動湧向會場，截至晚間七時，逼近7000人，擠不進會場的民眾在場外持續集結，高喊「反惡罷」。