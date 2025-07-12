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反共護台總動員台中登場 葉霸老師第一棒高喊「藍白都是中共內應」

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
花蓮「葉霸老師」（中）表示，推行大罷免心中沒有仇恨，但是國民黨與民眾黨的立委都已是中共內應，大罷免大成功才能保護台灣。記者陳敬丰／攝影
花蓮「葉霸老師」（中）表示，推行大罷免心中沒有仇恨，但是國民黨與民眾黨的立委都已是中共內應，大罷免大成功才能保護台灣。記者陳敬丰／攝影

罷免首波投票剩下2周，罷免、反罷免雙方今天在台中強勢對碰，罷團、民團與民進黨團在水安宮舉辦「反共護台總動員」，花蓮教師「葉霸」第一個登台，她說推行大罷免心中沒有仇恨，但是國民黨民眾黨的立委都已是中共內應，大罷免大成功才能保護台灣。

護國大遶境今天在台中最後一天，上午繞行原縣區，車隊經過豐原、潭子、大雅與神岡，下午回到原市區，從北屯舊社公園出發，車隊沿文心路一路往西南方向前進，下午5時半許抵達南屯水安宮，和反共護台總動員造勢活動會合，支持者在水安宮廣場高喊「大罷免，大成功」，人潮蔓延到人行道與捷運站。

主持人網紅閩南狼表示，國家正在被某群人出賣，他們已經忘記原本反共的初衷，以「和平交流」為名義，賺紅錢、出賣主權，去年6、7月開始推出一大堆毀憲亂政的法案，令台灣人民憤怒，所以才要站出來，讓所有人看到台灣人對共產黨絕不妥協。

台中縣前縣長廖永來也是這次造勢活動的推手之一，他說，726是非常有意義的活動，若無法堅持下去，藍白立委會再通過戰爭內政化、台灣海峽與沿海內海化、不在籍投票等，若這些法案通過，台灣人就甚麼都沒有了；現在每個台灣人都是曹興誠、都是葉霸，726走出門投下捍衛台灣的一票。

綽號「葉霸老師」的花蓮教師葉春蓮說，大罷免不只為了自己，也為了兒孫甚至祖先，大家都是善良的台灣人，心中沒有仇恨，也不想把誰消滅；台灣的民主是多少先人留下的重要遺產，台灣人已經非常習慣自由自在的生活方式，但是對面的中共卻是全世界最會欺負台灣的國家。

葉霸反問，面對這種國家，怎麼交流怎麼交朋友？對中共一定要非常提防，然而中共2、30年前就開始用各種方式滲透台灣，收買學校幹部、地方成員，甚至來自大陸的各種人的後代；從大陸來的人就是外國人，不是台灣人，他們根本不看重台灣。

葉霸表示，台灣人絕不接受中共，台灣絕不能流入中共手中，中共潛伏、滲透台灣，目的就是顛覆台灣；國民黨與民眾黨的立委全部都是中共內應，去年鬧了一整年，今年更用各種方式把台灣弄得更混亂，越亂就越沒抵抗力，所以大罷免一定要大成功。

護國大遶境今天在台中最後一天，下午5時半許抵達南屯水安宮，和反共護台總動員造勢活動會合。記者陳敬丰／攝影
護國大遶境今天在台中最後一天，下午5時半許抵達南屯水安宮，和反共護台總動員造勢活動會合。記者陳敬丰／攝影
反共護台總動員造勢活動，支持者在台中水安宮廣場高喊「大罷免，大成功」，人潮蔓延到人行道與捷運站。記者陳敬丰／攝影
反共護台總動員造勢活動，支持者在台中水安宮廣場高喊「大罷免，大成功」，人潮蔓延到人行道與捷運站。記者陳敬丰／攝影
反共護台總動員造勢活動，支持者在台中水安宮廣場高喊「大罷免，大成功」，人潮蔓延到人行道與捷運站。記者陳敬丰／攝影
反共護台總動員造勢活動，支持者在台中水安宮廣場高喊「大罷免，大成功」，人潮蔓延到人行道與捷運站。記者陳敬丰／攝影

罷免 民進黨 民眾黨 國民黨 中共

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