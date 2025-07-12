葉元之反罷免活動 侯友宜再度力挺：1人拉50票

新北市立委葉元之面臨罷免，今請到新北市長侯友宜及前立委郭正亮為其站台，侯友宜表示，葉元之長期為地方爭取多項建設與預算，呼籲選民「1人拉50票」，並表示不同意罷免的聲音愈來愈多。

侯友宜指出，葉元之積極爭取中央預算、改善新北市民的生活環境，包括推動巴氏量表長照補助制度、爭取擴大假期政策，讓市民生活輕鬆一點。對於中央近期大動作舉辦罷免行動，這種政府還想罷免葉元之，真是笑死人。

侯也提及，總統曾說一萬元不夠買菜，但對許多辛苦人而言那是一筆救命錢，中央卻扣掉一般補助款，是在扣辛苦人的錢，引發民怨。他也講到葉元之增取旗艦型幼兒園，上電視通告也是為了政治辯護。

侯最後希望在場一人幫忙拉50票，里長至少要200票。讓葉元之繼續為板橋努力。

郭正亮則說，台南淹水快速路不能走，部分新聞媒體都不報，每天只會照三餐罷免葉元之，連吳思瑤都跑來板橋要罷免葉元之，板橋跟吳思瑤有什麼關係。呼籲民眾力挺葉元之。