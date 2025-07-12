團購返鄉專車、普發一萬捐罷團 國民黨轟奧步齊發：檢調不查？
近日傳出有罷免團體要幫忙規畫返鄉專車團購，國民黨發言人鄧凱勛今日表示，大惡罷人民不挺，民進黨準備奧步齊發，罷團返鄉專車，檢調還不查嗎？
鄧凱勛說，近日傳出有罷免團體要幫忙規劃返鄉專車團購，試圖在726罷免投票前最後一搏，替沒有正當性、不受支持的惡罷再添柴火，這樣的操作不僅坐實罷免已無群眾動能，更讓人高度懷疑，罷團是否涉及不法金流？是否存在假團購真期約賄選？檢調單位應該主動介入調查。
鄧凱勛表示，如果罷免真的如民進黨立院黨團總召柯建銘所稱「深得民心」，為何會落得需要罷團安排補助的返鄉列車？要用團購車票方式「催票」，根本變相承認喚不起選民共鳴，進一步暴露罷免已走到窮途末路。
鄧凱勛認為，在涉嫌違法募款這件事上，罷團早已素行不良，包括王鴻薇的罷團就曾在群組中公開徵求捐款，還指示支持者將錢「交給志工」或「直接轉帳給廠商」。近期更有人公然呼籲民眾「把普發現金的一萬塊捐給罷免團體」，這樣的行徑，不就更是坐實罷團可能有在接受青鳥們的捐款？且過去基隆罷免便已經有罷團帳目不清，引發質疑的狀況。
鄧凱勛強調，再次呼籲檢調應該動起來，調查罷團是否收受非法捐款，又是否將資金挪用補貼返鄉專車，替已成風中殘燭的大惡罷添最後的柴火，唯有清楚給社會大眾一個交代，才能確保台灣的民主與法治不被罷團玩弄於股掌之間。
鄧凱勛總結，隨著726越來越接近，民進黨奧步蠢蠢欲動，請大家堅定信念，捍衛監督力量與台灣的民主制度，一起出門投下不同意罷免。
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