丹娜絲颱風南部災情嚴重 盧秀燕籲賴清德停止全黨大罷免去救災

國民黨今在台中市北屯區松竹寺舉辦「不同意罷免」守護民主宣講，市長盧秀燕登台表示，民眾投下不同意票一方面支持中五區立法委員黃健豪，也不同意賴清德總統亂搞亂講、沒去救災，她呼籲賴清德以民進黨主席身分要求停止大罷免，全力投入救災。

盧秀燕表示，丹娜絲颱風造成南台灣嚴重災情，民進黨從立法委員、縣市長、縣市議員、村里長都在忙大罷免，沒去救災，台中市政府派出救難隊到南部，有台中市民問她「人家市長不救災，為什麼我們台中要去？」她回答「我做不到袖手旁觀，在野黨是有理性、有愛。」台灣人應該像這樣才對，台中要發揮台灣人精神，所以她不會召回台中市救難隊伍，今天周末台中救難隊沒回家，隊員蹲在路邊吃便當。

盧秀燕說，南部災情嚴重，民進黨忙大罷免，她拜託兼任民進黨主席的總統賴清德，是不是應該下令民進黨的黨公職人員停止大罷免行動，全力投入南部救災？總統現在最應該做的是救災，結果民進黨執政的整個中央政府忙大罷免，如果南部民進黨執政的縣市都這麼做了，萬一台灣發生更大災情甚至戰爭，民進黨會顧百姓嗎？

她進一步表示，民進黨不顧百姓，所以一定要讓他們大罷免、大失敗來提醒賴清德總統，這樣做不是為了中黃健豪，更不是為了國民黨，不然像鄉親所說的總統忙罷免「正經頭路攏嘸做」，應該停止大罷免去救災才對。

盧秀燕話鋒一轉談全民普發1萬元現金，黃健豪昨在立法院拚整天，為大家拚現金，結果民進黨從賴清德總統到行政院、黨公職人員都出來講「不能發，會債留子孫」，民進黨「騙肖仔」，過去6年人民領了3次，有一次是當時總統蔡英文提案，行政院送案到立法院審議通過普發3千元消費券。

她說，普發現金1萬元是去年政府超徵5千多億元，超徵的稅金來自人民納稅錢，繳現金納稅，政府超收，應該還稅於民，現在卻說要舉債才能普發現金1萬元，請問超徵5千多億元現金去哪裡？其實政府不必舉債，拿出去年超徵的5千多億元出來發給人民就夠了，所以7月26日出來投不同意罷免，是不同意總統「黑白舞」、亂講、沒去救災、搞大罷免、不同意普發現金1萬元，大家一定要出來投票。