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韓國瑜轟民進黨政治屠殺 罷免成功台灣將只剩一個聲音

聯合報／ 記者趙容萱江良誠／台中即時報導
韓國瑜、蔣萬安力挺黃健豪， 強調大罷免就是民進黨的政治屠殺。記者趙容萱／攝影
韓國瑜、蔣萬安力挺黃健豪， 強調大罷免就是民進黨的政治屠殺。記者趙容萱／攝影

立法院長韓國瑜下午為國民黨立委黃健豪站台，韓國瑜說，黃健豪問政認真、不貪汙、不怠惰，卻遭遇政治性罷免，這已非民主監督，而是民進黨赤裸裸的「政治屠殺」。他呼籲選民7月26日踴躍投下「不同意罷免」票，守住台灣得來不易的民主。

韓國瑜說，黃健豪擔任立委一年半，無論在交通委員會質詢、院會表決，表現都可圈可點，他不是貪汙犯，也不是怠惰不問政的人，如今卻面臨罷免，是遭到政治鬥爭犧牲。

他痛批，這場罷免若成功，未來台灣將只剩下一個政黨聲音，「民進黨將全面執政，沒有反對黨、沒有監督，台灣的民主制度將蕩然無存」。他直指，這場行動不是監督，而是謀殺，「不是民主，是鬥爭」。

韓國瑜也提醒選民注意，這次選票上沒有候選人照片，只有「同意罷免」與「不同意罷免」，你再怎麼喜歡黃健豪，都看不到他的照片。此外，投票選在炎熱的夏天，不利投票與社會安定，也不符合一般選舉安排，這是非常不合理的選舉操作。

韓國瑜強調，民主制度建立不易，台灣人民花了數十年，才爭取到總統直選、國會全面開放，如今卻以罷免手段將年輕認真的立委排除，黃健豪是大家一票一票選出來的民意代表，不應該用這種方式清算。

他也點名其他遭罷免的藍營立委，包括廖偉翔羅廷瑋江啟臣楊瓊瓔等人，認為這不是個別行動，而是系統性打壓在野監督，今天如果黃健豪倒下，明天就會有更多立委遭殃。

「這一票，不只是為黃健豪，更是為台灣的民主制度而投。」韓國瑜呼籲台中市北屯、北區選民踴躍投票，用行動反對惡意罷免，讓正義的聲音在大台中響起，讓民進黨知道「我們不接受政治清算！」

韓國瑜、蔣萬安力挺黃健豪， 強調大罷免就是民進黨的政治屠殺。記者趙容萱／攝影
韓國瑜、蔣萬安力挺黃健豪， 強調大罷免就是民進黨的政治屠殺。記者趙容萱／攝影

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