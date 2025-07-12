花蓮鼓王活動涉反罷免宣傳 客委會：若屬實撤補助
花蓮縣政府今天舉辦鼓王爭霸戰活動，民眾指活動疑違反行政中立，進行反罷免宣傳。客委會指出，補助活動不得為特定政黨或候選人宣傳，若查證屬實，將撤銷或減少補助。
客家委員會今天發布新聞稿指出，花蓮縣政府辦理「2025客鼓鳴心-鼓王爭霸戰活動」，今天中午在瑞穗鄉富源社區舉辦「客庄鳳梨饗宴活動」，但經民眾發現並反映活動現場違反行政中立、進行花蓮縣立委反罷免宣傳。
客委會表示，依照規定，只要是接受客委會補助辦理活動，都不得為特定政黨或特定候選人宣傳造勢，如有違反經查屬實者，將撤銷或減少補助，後續將依規定積極查證、嚴審辦理。
此外，客委會表示，「鼓王爭霸戰」最早是源於瑞穗鄉富源社區在地信仰中心保安宮的傳統慶典活動，後由花蓮縣政府接手主辦。
客委會說，當初補助活動用意，是為了傳承發揚花蓮在地客庄特色文化；今年適逢罷免選舉，竟獲民眾反映其中活動場合涉有違反行政中立情事，對此深表遺憾，並將積極查證，如事證屬實確鑿，後續將循相關程序予以撤銷補助。
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