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「質詢率零」只想當立法院長？ 藍營諷柯建銘像極了笑話

聯合報／ 記者趙容萱江良誠／台中即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘。記者胡經周／攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘。記者胡經周／攝影

台中市立委黃健豪罷免案進入倒數，國民黨立委與戰將接連聲援。立委陳菁徽今天強調，7月26日的投票，不只是罷免與否的選擇，更是要讓賴清德總統聽見民意的怒吼。她批評，民進黨發動的「大惡罷」毫無民主可言，是政治清算、是報復性的鬥爭。

台中市立委第五選區（中五）包含北區與北屯區。國民黨台中市長盧秀燕曾任六屆立委，黃健豪被視為盧的子弟兵，去年代表藍營參選，以13萬4706票、51.55%得票率擊敗民進黨尋求連任的莊競程，成為國民黨年輕世代新星。

陳菁徽說，黃健豪在立法院表現極為稱職，質詢內容正義凜然，堪稱新一代問政典範。她自己擔任衛環委員會召委，見證黃健豪對能源政策、社會議題的深度參與與貢獻。「他每天在質詢、提案，真正努力做事；反觀柯建銘質詢率是零，卻想當院長，這像話嗎？」

她也反駁謠言，指出坊間盛傳育兒津貼被砍純屬不實，預算未刪減一毛。她直指民進黨側翼製造錯誤訊息，煽動情緒，是對公共政策的傷害，「我問過教育部與衛福部官員，育兒津貼一樣領得到，全數撥發無礙。」

國民黨發言人李明璇則指出，黃健豪不只是問政優秀，更代表年輕世代投入公共事務的希望。她說，全世界有哪個民主國家，由執政黨發動罷免、將在野黨立委一網打盡？她痛批，民進黨以史上最高總預算誘發政治鬥爭，在野黨依法監督、刪減3%預算，卻被反控為刪育兒經費，進而成為罷免藉口，完全顛倒黑白。

李明璇指出，每場罷免選舉約耗費公帑12億元，全台全面發動罷免，浪費數百億納稅錢，「這是全民的損失，不是政黨的勝負。」

她呼籲選民珍惜選票，用實際行動制止「大罷免」變成「大清算」，守住民主制度最基本的制衡與尊重。

李明璇力挺黃健豪，痛批大罷免是民進黨的政治鬥爭和清算，違反民主精神。記者趙容萱／攝影
李明璇力挺黃健豪，痛批大罷免是民進黨的政治鬥爭和清算，違反民主精神。記者趙容萱／攝影
立委陳菁徽痛批柯建銘想藉由大罷免，當立法院長。記者趙容萱／攝影
立委陳菁徽痛批柯建銘想藉由大罷免，當立法院長。記者趙容萱／攝影

黃健豪 罷免 民進黨 柯建銘 李明璇 國民黨

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