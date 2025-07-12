不同意罷免守護民主宣講台中場 蔣萬安籲選民挺黃健豪度難關

在野陣營發動全民反惡霸，國民黨今下午在台中市北屯區松竹寺舉辦「不同意罷免」守護民主宣講，台北市長蔣萬安在台上拉著中五區立法委員黃健豪的手，強調黃健豪是年輕優秀的立委，是國會耀眼新星，絕對值得也需要大家支持，一人拉10票、20票挺黃健豪度過難關。

大罷免進入三階投票，國民黨到台中市舉辦活動，下午場選在台中市長盧秀燕的本命區宣講。台北市長蔣萬安說，這次大罷免毫無正當性、沒道理，民進黨執政掌握所有資源，很有錢，還掌握全部國營事業、媒體和網路，但是選民擁有選票，7月26日投下不同意罷免，要讓社會安定、經濟發展、民生獲得照顧。

蔣萬安又說，黃健豪昨在立法院堅持和努力，表決通過全民普發現金1萬元，普發現金1萬元是老百姓心聲，是基層期待用1萬元照顧家庭和景氣，照顧夜市、商圈的小攤商，這絕對是照顧民生最好表現，所以黃健豪最了解百姓心聲，民進黨卻踐踏民意、侮辱通過民主程序一票票選出來的立委，大家一定要認清民進黨的真面目。

蔣萬安表示，黃健豪優秀有潛力，是藍軍的希望，可是民調做出來，支持黃健豪的人非常多，被問到會不會去投不同意罷免票，很多人「嗯…a…」或不知道要出來投不同意罷免票，所以拜託大家要投票、拉票，每一票都很關鍵，請大家都出來投票支持黃健豪挺過難關，不要讓優秀年輕的人才孤立無援，要給予溫暖、支持和鼓勵。

蔣萬安強調，很多年輕優秀的立委成為國民黨未來及國會的耀眼新星，黃健豪絕對有這種條件、優勢，需要大家支持，他（蔣萬安）拜託且希望大家1人拉10票、20票一起支持黃健豪。