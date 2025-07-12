回擊綠批藍白刪救災預算 高虹安：大罷免花16億人民納稅錢

新竹雙罷攻防白熱化，新竹市長高虹安與立委鄭正鈐今舉辦2場宣講，下周六黃金周更邀請新北市長侯友宜、民眾黨主席黃國昌以及藍營各縣市首長造勢；罷團明天則由立委王義川領軍展開護國大繞境，晚間再率名嘴到新竹開講，攻防戰線全面拉開。

新竹面臨全國唯一雙罷，高虹安與鄭正鈐藍白合作，今天共同舉辦2場宣講，均湧入百名支持者到場。下午場次更邀請網紅歷史哥李易修、桃園市議員凌濤、民眾黨前立委蔡壁如、核能流言終結者創辦人黃士修等人到場聲援。

高虹安今在宣講中強調，近期颱風災後的救災工作屢遭質疑，民進黨卻將矛頭指向國會，稱藍白聯手刪減救災預算。對此她反駁，強調目前民進黨聲稱的預算刪減說法不實，真正應關注的是罷免所耗費的龐大公帑。

高虹安指出，據統計，全台各地的罷免案加總，公部門需動用至少16億元經費，「這筆錢從哪裡來？就是我們的預備金，來自你我的納稅錢」，高虹安也點名罷免主導者就是民進黨立院黨團總召柯建銘，呼籲市民認清事實，「我們新竹市民沒有選擇，只能被迫面對這場選戰」，大家一定要投下不同意罷免。

鄭正鈐表示，竹科很多人對罷免「譙到無力」，台積電都被送到美國去了，5年後就沒有資本投資，所有產業鏈跟著出走，台灣經濟成長都會受到影響，罷免投票倒數13天，呼籲住在竹科周邊的民眾務必站出來投票，也要告訴親朋好友：「如果不出來投票，某部分就等於支持罷免」。

罷免陣營方面，新竹雙罷團體今天聯合新竹市議會民進黨團走入中央市場掃街宣傳，沿途發送多項宣傳品，其中印有「726同意罷免」字樣的垃圾袋最受婆婆媽媽青睞，不僅吸睛也相當實用，吸引民眾踴躍索取，詢問度高。

新竹雙罷發言人林志潔表示，新竹市面對雙罷挑戰，難度遠高於其他縣市，所幸有市議會黨團與市黨部全力支援，在進入三階罷免投票的最後2周，全面啟動大規模掃街與宣講活動。

明天將由立委王義川領軍全台31個罷免團體「護國大遶境」，屆時將騎乘自行車繞行新竹市區一圈，路線總長約10公里，訴求以行動守護民主、捍衛家園。晚間則將舉辦「新台派上線」新竹開講，邀請多位重量級政治評論員與市民對談，闡述罷免高虹安與鄭正鈐的理由。