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基隆反罷免藍白合 民眾黨麥玉珍力挺林沛祥關心新住民

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆反罷免藍白合，民眾黨麥玉珍力挺林沛祥關心新住民。圖／國民黨基隆市黨部提供
基隆反罷免藍白合，民眾黨麥玉珍力挺林沛祥關心新住民。圖／國民黨基隆市黨部提供

民眾黨立委麥玉珍今天到基隆力挺國民黨立委林沛祥宣講反罷免，麥玉珍說，罷免案背後是政治操作，民眾黨反對惡意罷免。林沛祥表示，民進黨為什麼要罷免他，其中一個原因就是他要查高端疫苗、光電等弊案。

國民黨基隆市黨部今舉辦多元文化攜手共進暨宣達成立服務據點活動，邀請新住民回娘家暨成立服務據點活動，國民黨婦女工作委員會主委陳伶燕說，要留下好立委監督惡劣政府。

麥玉珍指出，罷免案已從公民權利淪為政治鬥爭工具，要捍衛的不只是林沛祥，更是台灣民主制度不被濫用的底線。此外，針對能源政策，她也公開表態支持核三延役。國民黨和民眾黨一同推出不少福國利民的法案，甚至包含新住民基本法，而林沛祥也是共同提案人。

民眾黨基隆市黨部呼籲，市民要看清此次罷免案的本質，拒絕政治鬥爭綁架民意，也堅決反對任何形式的惡意罷免，支持林沛祥。

兼任市黨部主委的林沛祥說，民進黨為什麼要罷免他？第一就是因為他要查高端疫苗、光電等弊案；第二就是因為他修了財政收支劃分法，讓中央少了15％可以亂花，同時也幫基隆多爭取了75億元的預算，總共有133億可讓基隆市政府用在地方。

林沛祥表示，民進黨最想罷免他的原因，剛剛好就是他當選基隆市立委的理由。如果還要給林沛祥繼續在國會努力為基隆市民服務，7月26日務必要去投不同意罷免一票。

基隆反罷免藍白合 民眾黨麥玉珍力挺林沛祥關心新住民。圖／民眾黨基隆市黨部提供
基隆反罷免藍白合 民眾黨麥玉珍力挺林沛祥關心新住民。圖／民眾黨基隆市黨部提供
基隆反罷免藍白合，民眾黨麥玉珍力挺林沛祥關心新住民。圖／國民黨基隆市黨部提供
基隆反罷免藍白合，民眾黨麥玉珍力挺林沛祥關心新住民。圖／國民黨基隆市黨部提供

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