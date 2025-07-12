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國民黨大咖雲集！韓國瑜台中輔選車掃 面對提問反常吐4字
726首波大罷免投票日期逼近，藍營今天把焦點放在一級戰區台中，台北市長蔣萬安、立法院長韓國瑜等大咖雲集。韓下午先到東區黨部，與中六立委羅廷瑋登上掃街車，沿街拜託鄉親726出門投下不同意；行前面對媒體提問，一改過去妙語如珠的作風，僅回答「謝謝大家」。
台中第一波大罷免有3名立委成案，中四廖偉翔、中五黃健豪與中六羅廷瑋，都是原市區的立委，3人被視為市長盧秀燕的子弟兵，因此選情格外令人關注。國民黨議會黨團書記長李中指出，目前選情尚未明朗，但的確有不少鄉親以為「不同意罷免不投票就好了」，宣傳投票非常重要。
韓國瑜下午3時半許抵達國民黨東區黨部，準備登上掃街車，與羅廷瑋、李中一起繞行中西東南區宣傳，呼籲鄉親726記得出門投不同意，預計4時半結束。韓車掃結束後，還要趕赴北屯區松竹寺，合體蔣萬安，為中五立委黃健豪站台，晚上則會參加眾星雲集的洲際迷你巨蛋反惡罷造勢大會。
車隊出發之前，媒體詢問韓國瑜，台中是否算是關鍵選區？今天要跑幾場？晚上造勢晚會預計如何？韓國瑜只回以「謝謝」、「謝謝大家」，並未展現過去一貫的健談。黨部人士認為，韓現在是立法院長，難免要顧及職權中立，且他今晚還要登台，或許把話留給最大的場合。
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