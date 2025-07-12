國民黨大咖雲集！韓國瑜台中輔選車掃 面對提問反常吐4字

726首波大罷免投票日期逼近，藍營今天把焦點放在一級戰區台中，台北市長蔣萬安、立法院長韓國瑜等大咖雲集。韓下午先到東區黨部，與中六立委羅廷瑋登上掃街車，沿街拜託鄉親726出門投下不同意；行前面對媒體提問，一改過去妙語如珠的作風，僅回答「謝謝大家」。

台中第一波大罷免有3名立委成案，中四廖偉翔、中五黃健豪與中六羅廷瑋，都是原市區的立委，3人被視為市長盧秀燕的子弟兵，因此選情格外令人關注。國民黨議會黨團書記長李中指出，目前選情尚未明朗，但的確有不少鄉親以為「不同意罷免不投票就好了」，宣傳投票非常重要。

韓國瑜下午3時半許抵達國民黨東區黨部，準備登上掃街車，與羅廷瑋、李中一起繞行中西東南區宣傳，呼籲鄉親726記得出門投不同意，預計4時半結束。韓車掃結束後，還要趕赴北屯區松竹寺，合體蔣萬安，為中五立委黃健豪站台，晚上則會參加眾星雲集的洲際迷你巨蛋反惡罷造勢大會。