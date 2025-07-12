陳玉鈴罷免前夕戰火延燒 藍綠市場掃街網路空戰對決

南投縣第四選區民進黨縣議員陳玉鈴罷免案將在明天投票，罷團領銜人蔡宜助和國民黨游顥今天在竹山以徒步和車隊掃街呼籲鄉親投下罷免票，反制賴清德總統主導的全台大惡罷。陳玉鈴批評國民黨「報復性罷免」，政治鬥爭遠超過民主監督，傷害基層問政空間。

游顥說，這場罷免雖由地方發動，但民意反應早已突破政黨，南投鄉親要的是一個認真問政、關心地方的人。他直批陳玉鈴平時不做事、跑當歌星通告，還缺席多場地方勘災行程，行政院長卓榮泰、到南投勘查農損時，縣長和他爭取補助、提出治山防洪預算訴求，陳玉鈴卻人不見影，只會在網路上攻擊馬文君與游顥。

面對藍營攻勢，陳玉鈴相對低調，但昨晚藍營中部縣市長級也不甘示弱。她批評這是一場「報復性罷免」，國民黨動用全黨之力，連帶羞辱民進黨基層民代。她表示，選區貼滿匿名布條、假冒宣傳車滿街跑，根本已是「無政府狀態」，對手用不實指控與人格抹黑攻擊她，把民主當成鬥爭工具。

她更指出，國民黨此刻全力罷免，卻無視丹娜絲颱風災情，連雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美都跑來講罷免場，對得起災民嗎？她強調自己不是黑道、沒有背景，也從未迴避監督與批評，但拒絕接受不實指控。

游顥反駁陳玉鈴批評彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善「不顧救災跑來罷免」，他說兩位縣長臉書上都有災後行程記錄，反倒是陳玉鈴的粉專，幾乎看不到她救災的身影。他痛批，所有來幫南投的人都被陳玉鈴視為敵人，這樣的議員才是竹山、鹿谷鄉親最大的敵人。