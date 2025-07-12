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魯明哲宣傳問政表現 罷團結合各方守護後代

中央社／ 桃園12日電
國民黨立委魯明哲。聯合報系資料照
國民黨立委魯明哲。聯合報系資料照

桃園市6名立委面臨罷免危機，立委魯明哲團隊表示，會以問政表現深入鄉里宣傳；破蛋除魯罷團表示，除透過舉牌與車掃互動，也邀請民進黨作公民側翼，讓選民知道罷免是為了守護後代。

桃園市立委第3選區以中壢區76里為範圍，國民黨籍立委魯明哲在第11屆立委選舉拿下10萬2056票，得票率46.84%當選立委，代表民進黨參選的彭俊豪則獲得9萬5581票，得票率43.87%。

若以第11屆桃園市第3選區選舉人總數30萬1213人估算，罷免魯明哲同意票至少需7萬5304票，且高於不同意票，才能通過罷免。但罷免案確切選舉人總數，尚待選委會公告後才能確認。

魯明哲服務團隊表示，面對排山倒海而來的抹黑謠言，除了逐一在各里舉辦向選民報告的問政說明會，詳列這幾年的問政表現，同時也呼籲支持者務必要站出來投票，才能有效嚇阻「惡罷」行爲。

魯明哲服務團隊指出，已透過舉辦團結造勢晚會、小蜜蜂機車深入鄰里，提醒民眾「民主是少數服從多數」的多數決，大家都站出來投下「不同意罷免」票，反制惡罷，才不會成爲綠營口中的「雜質」，將國家導入正軌正常運作。

「破蛋除魯」罷團領銜人說，大罷免已超脫過往藍綠對決，「是全台共同掃除親共立委的合作」，即使中壢是藍大於綠的狀況，但在連署階段有逾4萬份同意罷免連署，顯示市民對於親中立委的不滿。

罷團領銜人認為，罷免最後階段，有越來越多人願意表態，罷團同時邀請民進黨作為公民側翼，透過理性方式宣講國眾2黨的荒謬行為，讓選民知道「罷免是愛，是為了守護後代才做的。」

民進黨籍市議員彭俊豪說，這次的罷免，是場由下而上的草根民主運動，民進黨仍將和罷團合作，在街頭、在路口、在市場，喚起國民熱情，在7月26日投下同意的選擇。

罷免

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