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涂權吉秀政績爭取支持 罷團盼國會恢復正常

中央社／ 桃園12日電
國民黨立委涂權吉。聯合報系資料照
國民黨立委涂權吉。聯合報系資料照

桃園市6名立委面臨罷免危機，第2選區立委涂權吉表示，會以政績表現面對罷免，罷團強調不是對涂權吉個人不滿，是對立法院濫權行為的糾正，對親共勢力的反抗，盼國會恢復正常。

國民黨籍立法委員涂權吉在第11屆立委選舉拿下10萬3697票，得票率48.19%當選立委，代表民進黨參選的黃世杰獲得10萬2468票，得票率47.61%。兩者差距僅1229票。

若以第11屆立委桃園市第2選區選舉人總數30萬8717人，估算罷免涂權吉門檻約為7萬7180票，且同意票數大於不同意票數。但罷免案確切選舉人總數，尚待選委會公告確認。

涂權吉表示，他選擇用上任500多天來的政績表現，正面回應罷團的謠言。從擔任議員到立委，他自詡服務不分黨派，建設不分族群。一人當選、全家服務，子女在地長大、親屬不包政府工程，即便惡罷謠言滿天飛，被貼上各種親中賣台、抹紅抹黑的標籤，但他相信鄉親看得到、也分辨得出他在為地方努力。

涂權吉說，他辦理多場問政說明會，傳達「這場罷免行動並不是針對權吉的失職或失德，是來自政治鬥爭」。巴氏量表免評、國土計畫法延後、公糧收購價調漲、財政收支劃分法修正，都是他的政見，而還稅於民普發現金、國定假日4加1、反對廢除死刑，是國民黨團跟他的主張，選民出來投不同意罷免票，才能守住成果。

「全力一擊，罷免涂權吉」領銜人陳廷瑋指出，這場罷免不是政黨之爭，是人民對立委失職的具體表態。最後階段將集中資源強化陸戰與空戰，針對中間選民與年輕人加強溝通，訴求「跨黨派的監督行動」，強調不是對涂權吉個人的不滿，而是對立法院濫權行為的糾正，對親共勢力的反抗。

陳廷瑋說，這場罷免是人民自發的監督行動，相信志工持續奮鬥的行動可翻轉冷漠；只要選民團結就能下架不適任立委，讓國會恢復正常。

民進黨籍楊梅區市議員鄭淑方說，罷免行動由公民團體主導，上屆立委選舉綠藍雙方的票數差距僅1200多票，罷免的情勢大有可為。

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