蔣萬安南下挺廖偉翔 稱敢監督真問政不能讓他被政治清算

面對即將於7月26日登場的罷免投票，台北市長蔣萬安與立委羅智強今天南下台中，為同黨立委廖偉翔站台，三人一同前往南屯區萬和宮上香祈福，隨後展開車隊掃街，呼籲選民對民進黨發動的大罷免投下「不同意」票，維護國會民主制衡。

蔣萬安表示，自己與廖偉翔過去同屬立法院衛環委員會，對廖的表現印象深刻。他雖然是第一屆立委，但在醫療、食安、健保、勞工等議題上表現超乎預期，非常有水準。蔣直言，廖偉翔是敢為人民發聲、捍衛權益的立委，也是台中鄉親的驕傲，「這麼優秀的立委，我們一定要讓他繼續留在立法院。」

羅智強說，若只是罷免廖偉翔一人，或許還可檢討個人表現，但現在不分選區、不分人選，只要不是民進黨的立委幾乎都被提案罷免，「這顯然不是問政成績的問題，而是黨派鬥爭在操弄民主。」他強調，民主制度若失去制衡機能，將淪為一黨獨大，這次的罷免行動已超出合理政治範疇。

羅智強也肯定廖偉翔在立法院的努力，包括推動勞工特休假、促成還稅於民與現金發放等政策，都是站在人民立場爭取權益的具體表現。他表示，這是一場保衛問政、保衛民主的選戰，希望所有關心台灣未來的選民，都能在投票日站出來。