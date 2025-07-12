中選會：罷免活動期間 正反方宣傳品須親自簽名

7月26日將進行25案罷免投票，中選會今天提醒，罷免案正反雙方所印發的宣傳品，依公職選罷法規定，在罷免活動期間內，政黨及任何人印發以文字、圖畫從事罷免的宣傳品，應親自簽名。

24位國民黨立委罷免案，以及遭停職的新竹市長高虹安罷免案將於26日投、開票。中選會已公布罷免案、罷免理由書、答辯書等，後續程序包含7月6日投票人名冊編造完成、16日至25日辦理公辦電視罷免說明會、22日前公告罷免投票人人數、26日投開票、8月1日前審定罷免投票結果，並於8月1日公告罷免投票結果。

國民黨立委徐巧芯推出「反罷免投票指南」引發關注，中選會今天回覆媒體提問時指出，選務機關不會對程序進行中的具體個案，做不必要評論或回應，而具體個案是否違反公職選罷法規定，若有檢舉案件，是由當地各該市縣選舉委員會受理，再依行政程序予以調查並依法處理。

至於正式的區域立委罷免公告，中選會表示，是由當地各該市縣選委會依法印發，並由鄉鎮市區公所（鄉鎮市區選務作業中心）分送至選舉區內各家戶。

中選會也提醒，罷免案正反雙方所印發的宣傳品，依公職選罷法規定，在罷免活動期間，政黨及任何人印發以文字、圖畫從事競選、罷免的宣傳品，應親自簽名；其為非候選人、罷免案提議人的領銜人或被罷免人者，並應載明其住址或地址；其為法人或團體者，並應載明法人或團體的名稱與其代表人姓名及地址。

中選會說明，違反上述規定者，將依同法規定，處新台幣10萬元以上、100萬元以下罰鍰。