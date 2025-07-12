桃園立委罷免 邱若華推政績、罷團民調不表態居多

罷免進入最後階段，國民黨桃園市第6選區立委邱若華說，尊重不同聲音，持續就實質政績、建設向民眾說明；罷團說，選區不表態居多，藍營動員地方組織反罷免，雖艱困但會拚到最後。

去年1月舉行的第11屆立法委員選舉，國民黨在桃園市6個選區拿下全壘打，第6選區包含八德、大溪、復興、中壢12里，首次參戰的邱若華擊敗時任立委的無黨籍趙正宇；邱若華得票8萬1513張、趙正宇7萬6346張、民眾黨李慕妍3萬5183張。

面對罷免案，邱若華持續在臉書（Facebook）分享爭取到的地方交通改善、建設，也參加政策宣導座談；反罷免部分則與其他國民黨立委一同發表聯合聲明，形塑團結形象。

邱若華向中央社表示，尊重不同的想法和聲音，但仍持續就實質政績、任職以來對地方上的建設等向民眾說明，包括經費補助等，給予民眾實質幫助。

桃6選區罷免團體則持續以站路口、車隊方式向民眾宣傳，並在刪預算、地方能見度上進行攻擊；罷團說，由於資源不對等，找尋看板一再碰壁甚至被下架，在宣傳上遇到重重難關，但他們絕不放棄。

桃6選區罷團總召傑米向中央社表示，桃6選區民情較壓抑，民調上八德、大溪區仍是以不表態居多，回答也很保守，群眾較不願意表達理念和政治想法；國民黨地方組織嚴密，有很多里長動員推動反罷免，這些組織部分罷團難以觸及。

傑米說，持續派出小蜜蜂、站路口，鼓勵民眾放下人情壓力出來投票，也宣導若不讓國會恢復正常，就無法過好生活的觀念，希望在最後將票催出來。

罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上即為通過；根據中央選舉委員會統計，桃園6選區在去年1月立委投票時的選舉人數為28萬2216人，若以此估計，同意票數至少需達7萬554票。