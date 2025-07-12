桃園6藍委遭提罷免 萬美玲視同大選、罷團認支持增加

罷免投票進入倒數，國民黨桃園市第4選區立委萬美玲說，會謹慎以對，視同大選來因應，按照自己的節奏、穩健踏實地迎戰；罷團則說，持續穩扎穩打，感覺得出來支持者有越來越多。

去年1月的第11屆立法委員選舉，國民黨在桃園市6個選區拿下全壘打，第4選區為桃園區67里，萬美玲當選連任，民進黨前市議員范綱祥落選；萬美玲得票11萬9430張、范綱祥8萬3183張。

迎戰大罷免，萬美玲近期除了持續與桃園市長張善政進行基層訪視座談會、重大建設進度報告，也與各里里長意見交流，不少支持者也自發性在路口舉著「不同意罷免」的牌子幫忙催票；對於被擅自變造的形象照文宣，她也提告並提出民事求償。

萬美玲向中央社表示，會謹慎以對，視同大選來因應，按照自己的節奏、穩健踏實地迎戰。

萬美玲指出，一路以來也受到很多鄉親的支持與鼓勵，罷免投票是對於去年立委選舉結果被沒收表達不滿及抱屈；最後階段就是全力爭取桃園鄉親的支持，力求將每一張不同意罷免的票全部催出來。

桃4選區罷免團體除了結合桃1選區成立聯合罷免總部，也共同舉辦「桃園宣講列車」、罷免集會、「民主進來坐」等活動，與市民討論民主議題。

桃4選區罷團領銜人鄧永城向中央社表示，目前就是穩扎穩打，派出小蜜蜂、宣傳車，站路口、深入巷弄，收到的反饋是支持者越來越多，反而是支持萬美玲的人數無法擴大。

鄧永城也說，從萬美玲出來站路口、對他提告，就感覺得出來「怕了」，現在反罷免的告示、廣告看板比之前選立委還多，國民黨更是全力動員；至於被萬美玲告的部分，他不會害怕。

立委罷免案投票通過門檻，為有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上即為通過；根據中央選舉委員會統計，桃園4選區在去年1月立委投票時的選舉人數為30萬2323人，若以此估計，同意票數至少需達7萬5581票。