快訊

雨具拿出來！雙北等5縣市大雨特報 一路下到晚上

114分科數乙／首度加考…考生寫完全笑了！素養、機率題多 試題解答看這裡

114分科數乙／大魔王再度缺席！首度加考「中間偏易」 考生樂：寫起來很順

桃園6藍委遭提罷免 萬美玲視同大選、罷團認支持增加

中央社／ 桃園12日電
國民黨立委萬美玲。聯合報系資料照
國民黨立委萬美玲。聯合報系資料照

罷免投票進入倒數，國民黨桃園市第4選區立委萬美玲說，會謹慎以對，視同大選來因應，按照自己的節奏、穩健踏實地迎戰；罷團則說，持續穩扎穩打，感覺得出來支持者有越來越多。

去年1月的第11屆立法委員選舉，國民黨在桃園市6個選區拿下全壘打，第4選區為桃園區67里，萬美玲當選連任，民進黨前市議員范綱祥落選；萬美玲得票11萬9430張、范綱祥8萬3183張。

迎戰大罷免，萬美玲近期除了持續與桃園市長張善政進行基層訪視座談會、重大建設進度報告，也與各里里長意見交流，不少支持者也自發性在路口舉著「不同意罷免」的牌子幫忙催票；對於被擅自變造的形象照文宣，她也提告並提出民事求償。

萬美玲向中央社表示，會謹慎以對，視同大選來因應，按照自己的節奏、穩健踏實地迎戰。

萬美玲指出，一路以來也受到很多鄉親的支持與鼓勵，罷免投票是對於去年立委選舉結果被沒收表達不滿及抱屈；最後階段就是全力爭取桃園鄉親的支持，力求將每一張不同意罷免的票全部催出來。

桃4選區罷免團體除了結合桃1選區成立聯合罷免總部，也共同舉辦「桃園宣講列車」、罷免集會、「民主進來坐」等活動，與市民討論民主議題。

桃4選區罷團領銜人鄧永城向中央社表示，目前就是穩扎穩打，派出小蜜蜂、宣傳車，站路口、深入巷弄，收到的反饋是支持者越來越多，反而是支持萬美玲的人數無法擴大。

鄧永城也說，從萬美玲出來站路口、對他提告，就感覺得出來「怕了」，現在反罷免的告示、廣告看板比之前選立委還多，國民黨更是全力動員；至於被萬美玲告的部分，他不會害怕。

立委罷免案投票通過門檻，為有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上即為通過；根據中央選舉委員會統計，桃園4選區在去年1月立委投票時的選舉人數為30萬2323人，若以此估計，同意票數至少需達7萬5581票。

萬美玲 罷免 國民黨

延伸閱讀

王義川率200機車掃街催大罷免 7旬翁由藍變色嘆：看不下去立院亂象

萬美玲提告罷團違反選罷法 陳曉煒赴警局說明這樣回

「不同意罷免」遭變造「同意」 立委萬美玲提告違反選罷法

藍營反罷免！韓國瑜自比少林掌門人 力挺萬美玲、籲投不同意票

相關新聞

反罷免！管中閔轟民進黨：創造一批「鳥民意」

國民黨立委王鴻薇上午成立反惡罷松山後援會，台大前校長管中閔到場力挺，他批評大罷免就是撕裂台灣，不尊重民主，也批評這些年來...

國民黨大咖雲集！韓國瑜台中輔選車掃 面對提問反常吐4字

726首波大罷免投票日期逼近，藍營今天把焦點放在一級戰區台中，台北市長蔣萬安、立法院長韓國瑜等大咖雲集。韓下午先到東區黨...

罷團祭一招給壓力！立委新北地1選區選民多 宛如一級戰區

新北市第11屆立委選舉，第1選區不僅範圍大且選舉人數居各選區之冠，成案及通過門檻也高，提案罷免立委洪孟楷和反罷雙方陣營從...

魯明哲宣傳問政表現 罷團結合各方守護後代

桃園市6名立委面臨罷免危機，立委魯明哲團隊表示，會以問政表現深入鄉里宣傳；破蛋除魯罷團表示，除透過舉牌與車掃互動，也邀請...

涂權吉秀政績爭取支持 罷團盼國會恢復正常

桃園市6名立委面臨罷免危機，第2選區立委涂權吉表示，會以政績表現面對罷免，罷團強調不是對涂權吉個人不滿，是對立法院濫權行...

桃園立委罷免 邱若華推政績、罷團民調不表態居多

罷免進入最後階段，國民黨桃園市第6選區立委邱若華說，尊重不同聲音，持續就實質政績、建設向民眾說明；罷團說，選區不表態居多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。