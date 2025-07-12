桃園立委罷免 牛煦庭審慎樂觀、罷團拚最後一哩

罷免投票邁入倒數階段，國民黨桃園市第1選區立委牛煦庭認為，隨著民眾對反罷免的意識提高，對於選情他審慎樂觀；罷團則說，會一步一腳印提高罷免能見度，力拚最後一哩路。

去年1月舉行的第11屆立法委員選舉，國民黨在桃園市6個選區拿下全壘打，第1選區包含蘆竹、龜山、桃園15里，由首次參戰、時任市議員的牛煦庭，擊敗時任立委的民進黨鄭運鵬；牛煦庭得票11萬6571張、鄭運鵬10萬3466張、無黨籍馬治薇2萬600張。

迎戰大罷免，牛煦庭主打任職以來的實質政績、為民服務，和推動的地方建設、改變，同時攜手國民黨立委柯志恩、立法院長韓國瑜、桃園市長張善政在地方舉辦數場團結演講會，力拚反惡罷。

牛煦庭向中央社表示，現在就是把反罷免當成大選來處理，最後時間該做什麼就做什麼，包括打電話催票、舉辦宣講活動等。

牛煦庭也說，反罷免的前期比較辛苦，因為民眾還需要時間去消化、理解整個事件，但現在全國對反罷免的認知、意識提高，情緒也被帶起來，對於選情他是態度是審慎樂觀。

桃1選區罷免團體則是結合桃4選區成立聯合罷免總部，也頻繁舉辦「桃園宣講列車」、罷免集會，找來民進黨立委林楚茵、郭昱晴幫忙站台。

桃1選區罷免領銜人陳曉煒向中央社表示，現在對所有志工來說都是最後一哩路，會一步一腳印努力提高罷免能見度，除了在上下班時間站路口舉牌、發送傳單，也會運用假日時間做宣講、晚會、車掃等活動。

陳曉煒也說，推動罷免至今，觀察到支持者以30歲左右到50歲的女性為多，跟志工比例也很像，很少看到政治活動會有這麼多女性參與，直到現在這樣的趨勢也沒有消失。

罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上即為通過；根據中央選舉委員會統計，桃園1選區在去年1月立委投票時的選舉人數為33萬9558人，若以此估計，同意票數至少需達8萬4890張。