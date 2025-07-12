罷團拚翻轉深藍票倉 林德福固本力守新北第9選區

新北市立委第9選區是傳統深藍票倉，罷免立委林德福案進入最後關鍵期，罷團結合民進黨組織，發動陸空戰，力圖翻轉選情；林德福勤跑基層「固本扎根」，爭取鄉親投不同意票。

本屆立委選舉，第9選區（永和區、中和區部分），國民黨林德福獲得98,260票（57.73%）。民進黨莊銘淵獲50,613票（29.73%）。台灣維新陳愷寧獲得21,345票（12.54%）。

根據選罷法，罷免案需符合「同意票數多於不同意票，且達選舉人總數1/4」兩項條件才算通過。第9選區選舉人數為23萬8299人，門檻將依7月26日投票日前3日公告為準。估計同意票數至少須達5萬9575票，且超過不同意票，才可通過罷免案。

罷團由朱約信領銜，指控林德福涉推親中法案、毀憲擴權、濫刪預算、問政表現不佳，要求選民投下罷免票，守護民主制度與地方發展。

林德福則回應，感謝鄉親多年支持，他從政以來努力問政、接地氣，推動長照法案、青年基本法與校園建設。懇請投不同意罷免票，讓他持續為雙和爭取福祉，守護民主，強化國會監督力量。

民進黨新北市黨部不僅動員公職，也結合「護台大繞境」從花蓮出發，一路南迴到雙北，盼將罷免氣勢拉起來，挺過最後階段，罷免不適任立委。

民進黨新北市議員許昭興接受中央社記者訪問表示，永和區是深藍傳統選區，公民團體很年輕，相對要更努力，公職將以陸戰配合罷團空戰合攻，讓永和翻轉政治生態。市議員張嘉玲說，雙和的2位藍營立委近期減少檯面上活動，疑為減少曝光風險；她呼籲民眾利用社群平台擴散文宣，提升罷免能見度。

立委林德福除拍影音請重量級的政治明星為其問政背書，也在基層啟動政策說明會。林德福服務處告訴中央社記者，他們以立委選舉的規格免對罷免案，勤跑基層、加強看板宣傳等。

國民黨立委黃志雄接受中央社記者電訪表示，僅靠空戰不夠，唯有透過「基層固本」、串聯社團意見領袖、搶下話語權，激發支持者的熱情與投票動機，才能將投票率提高超過5成，並降低危險程度。

黃志雄表示，陸戰方面已經舉辦10場「固本會報」小型座談，釐清選民對罷免機制的誤解，避免出現「不去投票就是不支持罷免」的誤解，唯有鞏固支持者動能，才能化解罷免壓力。