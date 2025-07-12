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罷團街頭宣講空戰齊發 廖先翔「非聲量型立委」聚焦陸戰勤跑基層

中央社／ 新北12日電
圖為日前台北市副市長李四川（右一）陪同北市立委李彥秀（右三）及新北市廖先翔（右二）委員到橫科市場拜票。聯合報系資料照
圖為日前台北市副市長李四川（右一）陪同北市立委李彥秀（右三）及新北市廖先翔（右二）委員到橫科市場拜票。聯合報系資料照

首波立委罷免投票於7月26日舉行，新北市立委第12選區幅員遼闊，罷免國民黨立委廖先翔團隊以街頭宣講及線上直播宣傳；廖先翔則掛政績看板、勤跑基層，雙方力拚催出支持者投票。

由公民團體發起的罷免行動在台灣各地開展，目前多案已進入第3階段投票，根據公職人員選舉罷免法規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上，即為通過。

新北市共有5選區將於26日舉行罷免投票，其中第12選區涵蓋汐止、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮、金山與萬里等7區。罷團採取陸空戰並進，廖先翔則主打陸戰應對。

以第11屆立委選舉為例，第12選區選舉人數為26萬5111人。依此估算，通過罷免門檻為同意票數多於不同意票數，且須達6萬6278票。新北市選委會表示，罷免門檻計算需以投票日3天前公告選舉人數為準。

提議罷免立委廖先翔的領銜人陳正敬在罷免理由書中，列出廖先翔提案刪除汐止白匏湖社宅大規模造鎮計畫預算、欠缺專業等5大理由，廖先翔一一回應，質疑遭惡意扭曲，認為這場罷免已不是理性討論，而是一場選擇性剪接的政治攻擊。

面對罷團行動，汐止多處可見廖先翔的政績看板，如監督捷運汐東線進度、爭取台鐵汐止站電梯等。

廖先翔受訪時說，他並非聲量型立委，策略將聚焦陸戰，透過文宣說明爭取建設成果，除參與黨中央反罷宣講，也將持續勤跑基層，呼籲選民投下不同意票。

罷團方面，除持續招募志工進行街頭宣講，也與民進黨立委合體掃街、在社群媒體直播，力拚維持罷免聲勢。

在民進黨支援下，補足團隊陸戰人力部分缺口。陳正敬受訪指出，將維持陸戰、空戰並進策略，並持續深入在地，向民眾說明廖先翔不適任的原因，如刪除白匏湖社宅預算等。

在地人士分析，依票源結構來看，汐止區、瑞芳區藍大於綠，金山區、萬里區、平溪區、雙溪區、貢寮區綠大於藍。其中汐止選舉人數占全區過半，成為選舉決戰點。

以第11屆立委選舉為例，廖先翔在7區中僅於汐止區勝出，獲得6萬7649票、得票率54.43%。他最終以9萬2489票、得票率50.83%當選，顯示汐止為關鍵戰場。因此，在地人士認為，白匏湖社宅預算爭議是否影響汐止選民意向，將成關鍵之一。

罷團 罷免 廖先翔 國民黨

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