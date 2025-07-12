罷團蝦米對抗鯨魚 張智倫跑基層拚守住第8選區

新北市立委第8選區（中和區）罷免立委張智倫案進入關鍵階段，民間團體串聯組成「雙和罷團」造勢，民進黨以人力與物資支援。張智倫近期勤跑基層近距離接觸鄉親，爭取投不同意罷免票。

第11屆立委選舉，第8選區（中和區76里、秀安里等除外）呈現三腳督競爭，國民黨張智倫獲得8萬9808票（42.70%），民進黨吳崢獲得7萬7763票（36.97%），民眾黨邱臣遠獲4萬2759票（20.33%）。

罷團訴求「拒絕親中賣台、毀憲擴權、濫刪預算、提案品質不佳的立委」，盼透過罷免讓國會重回正軌，恢復民意代表監督政府的功能。

張智倫答辯強調，自己在立法院問政獲得正面評價，爭取多項地方建設，民主社會必須容許有不同的立場，拒絕將罷免權利淪為政治鬥爭的工具。

中和選區被視為傳統藍營優勢區，民進黨新北市黨部在罷免最後階段，啟動街頭宣講與懸掛文宣布條，盼催出同意票。黨部主委蘇巧慧表示，他們是扮演「公民的側翼」，從旁協助這場台灣史無前例民主運動。「護台志工隊」將陸空戰齊發，讓民主的聲音在中和、永和響起。

民進黨新北市議員張維倩說，罷團空戰能力較強，民進黨將以基層陸戰相輔相成掃市場，也會盡量租借看板支援。民進黨新北市議員張嘉玲說，這是場「小蝦米對抗大鯨魚」的罷免戰，將以小布條宣傳以對抗大看板，激起選民熱情。

立委張智倫接受記者電訪表示，每天從早到晚勤跑基層、公園等地，近距離接觸，握每一雙手，拜託鄉親投下不同意罷免票。

新北市選委會表示，依選罷法規定，罷免案須「同意票多於不同意票，且同意票達原選區選舉人總數1/4才算通過。本屆第8選區選舉人數為28萬7651人，實際門檻將依7月26日投票日前3日公告為準。估計同意票至少須達7萬1913票，且須高於不同意票，才可通過。

國民黨新北市黨部主委黃志雄接受電訪表示，除小型座談外，各立委也另外辦200人至500人的中型座談，以分區、跨區方式，結合各社團、客家、勞工意見領袖等宣傳，創造話題性，以發揮組織力量。

黃志雄說，估計投票率一定要超5成，才能穩住情勢，否則不利於緊繃選區，也對藍營其他選區的立委席次，構成連鎖效應的壓力，形勢不容小覷。