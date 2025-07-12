罷團祭一招給壓力！立委新北地1選區選民多 宛如一級戰區

新北市第11屆立委選舉，第1選區不僅範圍大且選舉人數居各選區之冠，成案及通過門檻也高，提案罷免立委洪孟楷和反罷雙方陣營從一階連署就呈現熱戰，有如新北一級戰區。

第3階段罷免門檻為選區有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上，即為通過。

新北市共有5個選區於7月26日進行罷免投票，新北市第1選區包括石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山等區，選舉人數達38萬7634人，高於新北各選區，成案及通過門檻也高。

立委洪孟楷罷免案自第1、2階段，正反雙方即展開激烈攻防。第3階段通過罷免需同意票數多於不同意票數，且須達9萬6909人，新北市選委會表示，門檻計算要以7月26日投票日前3天公告選舉人數為準。

罷免正當性是成敗關鍵，提議罷免立委洪孟楷的領銜人方柏翔提出罷免理由書，詳列洪孟楷提案連署爭議法案，不符選民期待等6大理由。但洪孟楷答辯上一一澄清並強調他是經多個公民監督與第三方團體評為表現優異的優良立委，也獲立院記者聯誼會評鑑第1名。

洪孟楷表示，檢調在偵辦罷免不實連署案上是辦藍不辦綠，罷綠總計違規連署已超過13萬份，這不是大罷免大成功，這是「大罷免大造假」。他籲請司法檢調統一標準，即刻啟動調查。

方柏翔受訪時以廠商製作商品比喻表示，產品生產線上有分不良品與劣質品，但與仿冒品完全不同，罷團被退件就如不良品，但造假率是零，可是國民黨卻是直接用仿冒品。

當地人士分析，依票源結構來看，泰山及八里綠大於藍，林口藍綠大致五五波，淡水、三芝及石門則藍稍大於綠，投票率是最大變數。

從選舉投票率來看，2024年總統及立委選舉為7成2，淡水7成，洪孟楷得票15萬8596，得票率過半達58.71%，但地方性選舉投票率較低，2022年市長選舉，全市投票率僅56%，淡水也只有54.08%。

地方人士認為，罷免的投票率的高低可能直接影響結果。至於罷團以小蝦米對大鯨魚的形象策略，讓少數人兵分多路站路口宣傳，炒熱選舉氛圍，確實形成對手極大壓力，投票結果所呈現淡海新市鎮政治板塊的移動方向，更成為各界觀察的重點。