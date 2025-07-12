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去年守住謝國樑今年守住林沛祥 國民黨青年團體挺基隆
國民黨基隆市黨部今天邀「湛藍衝鋒護民主戰隊」等青年團體到基隆，在基隆東岸廣場宣講為立委林沛祥拉票，請民眾投下不同意票，並指去年大家用選票守住市長謝國樑，今年要再守住林沛祥。
「湛藍衝鋒護民主戰隊」發言人鄧凱勛、青年團總團長黃騰憲今率領多位青年團成員與在地青年力挺立委林沛祥。鄧凱勛指出，民進黨罷免行動毫無正當性，甚至造謠抹黑、恐嚇人民，市民早已厭倦這種政治操作。
鄧凱勛說，去年大家用選票守住謝國樑，也守住基隆的財產與秩序；今年7月26日更應再次站出來，投下「不同意罷免」，肯定林沛祥的努力，守住監督民進黨的關鍵一席。
鄧凱勛指出，林沛祥任內積極爭取多項重大建設，包括推動財劃法修法、兩年投入10億元汰換電動公車、爭取基隆捷運與地下化評估經費共近7000萬元，全力改善交通、照顧民生。
國民黨青年團總團長黃騰憲表示，去年他也在東岸廣場為謝國樑催票，今年再次站上這個舞台，希望這次「不同意罷免」能終結政治惡鬥、還給市民安定的生活。
國民黨青年團副團長郭又睿表示，罷免制度是民主監督工具，不應成為民進黨「選輸就翻桌」的報復手段。當前台灣面臨多重挑戰，更需要穩定施政、理性對話。民進黨的罷免動員無助國政，只會撕裂社會、浪費資源。
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