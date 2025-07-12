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反罷免輔選台中 蔣萬安帶來「我不同意」T恤合體羅廷瑋

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
蔣萬安（右）特地帶來台北市反罷團隊設計的「726我不同意」T恤，與羅廷瑋（左）一啟穿上，希望當天更多朋友出門投下不同意票。記者陳敬丰／攝影
蔣萬安（右）特地帶來台北市反罷團隊設計的「726我不同意」T恤，與羅廷瑋（左）一啟穿上，希望當天更多朋友出門投下不同意票。記者陳敬丰／攝影

726大罷免首波投票日還剩2周，國民黨啟動跨區輔選，台北市長蔣萬安今天到台中為遭罷的藍委站台，第一站合體中六選區羅廷瑋；他特地從台北帶下來「726我不同意」T恤，也表示越來越多基層民眾覺得政府應該專注民生，不要再政治操作。

蔣萬安今天下午到台中，第一站與羅廷瑋共同視察東區將啟用的海螺水公園。蔣還沒到場前，台北市府團隊先帶來「我不同意」T恤，交給羅廷瑋穿上，也是這件衣服第一次在台中亮相。

蔣萬安說，台北團隊上周至做好這件T恤，讓台北市被罷免的立委以及反罷團隊的市議員、支持者都能穿，目前詢問電話已經被打爆了；很高興這件衣服今天在台中初登場，也謝謝羅廷瑋一啟穿上，希望讓更多好朋友726當天踴躍投下不同意票。

蔣萬安表示，社會須要安定，才能讓羅廷瑋這樣優秀的立委，繼續爭取更多如海螺水公園一樣的建設，才是真正照顧到民生，滿足年輕父母與孩子的需求；今天他來台中，看到越來越多好的建設，2022年他也來台中參訪潭子國民暨兒童運動中心，真的相當羨慕。

蔣萬安指出，726投票的關鍵在投票率，他在台北聽到越來越多基層民眾的心聲，許多人覺得政府應該專注民生，特別目前面對美國關稅的不確定、匯率波動、物價上漲、供電不穩，老百姓要的很簡單，就是民生經濟發展，而不是政治操作，相信台中的鄉親也有相同想法。

蔣萬安說，很高興昨天立法院三讀通過普發1萬元，很欽佩羅廷瑋等立委的不斷堅持努力；這是民眾現在最需要的，不只是這筆錢，還能帶動消費，從各行各業到市場、商圈、夜市的攤商，這才是真正照顧民生；他與羅都是3個孩子的爸爸，深知辛苦，也覺得羅靈活、認真、用心。

羅廷瑋說，很高興今天蔣萬安來台中，利用休假日還要輔選，不過羅自己被罷免的選舉是小事，更希望藉由蔣的流量，將台中的建設推廣出去。

蔣萬安表示，越來越多基層民眾覺得政府應該專注民生，不要再政治操作。記者陳敬丰／攝影
蔣萬安表示，越來越多基層民眾覺得政府應該專注民生，不要再政治操作。記者陳敬丰／攝影
台北市長蔣萬安（左）到台中輔選，合體中六立委羅廷瑋（右）。記者陳敬丰／攝影
台北市長蔣萬安（左）到台中輔選，合體中六立委羅廷瑋（右）。記者陳敬丰／攝影

蔣萬安 羅廷瑋 罷免

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