蔡宜助籲同意罷免 陳玉鈴：對方報復性抹黑造謠

民主進步黨籍南投縣議員陳玉鈴罷免案明天投票，罷免案領銜人蔡宜助今天呼籲踴躍出門投同意罷免票；陳玉鈴表示，這是惡罷、報復性罷免，對方從頭到尾都在抹黑、造謠。

中國國民黨籍立法委員游顥罷免案8月23日投票，游顥與游顥辦公室執行長蔡宜助掃街，蔡宜助表示，明天如果罷免成功，就是讓總統賴清德知道人民不滿現況。

游顥說，拜託1票拉1票，明天投同意罷免陳玉鈴；沒想到賴總統執政後，和平與繁榮竟離台灣如此遙遠，也呼籲大家7月26日、8月23日立委罷免案投票日，一定要守護在野黨立委，「我們代表監督政府的力量」。

陳玉鈴告訴中央社記者，南投竹山鎮與鹿谷鄉四處綁著沒署名黑布條，毀滅她的人格，對方提的罷免理由書內容也非常可笑、不實；另外，對方意圖罷免她，是為2026年南投縣議員選舉布局，「弄走」她就多個機會。

她說，大罷免非政黨對決，罷免不適任立委是公民意志，惡意報復不能逃過選民檢視；作為公民，對國家與社會有難以迴避的責任，當公民號召罷免不適任立委，她以政黨賦予權限與資源，懇託縣內民進黨公職服務處成立連署點，遺憾對手對她提出毫無公義的罷免案。

公職人員選舉罷免法規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上為通過；有效罷免票數中，不同意票數多於同意票數或同意票數不足規定數額者為否決。

陳玉鈴由南投第4選區選出，選舉人總數5萬7207人。