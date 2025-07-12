影／罷免志工化身「八家將」 基隆火車站大跳創意另類行動

基隆絕沛志工昨傍晚在基隆火車站南站有一場特別的行動演出，志工組成「八家將罷免行動」，以傳統八家將儀式為靈感，結合音樂、舞蹈與公民行動，表達罷免訴求，很有創意。

這場行動的靈感，來自近期由反共護台志工聯盟所發起的「護國大遶境」，以及主題曲「眾神護台灣」。志工希望以八家將來表達罷免行動不是出於仇恨，而是人民對未來的選擇。

現場工作由志工分工合作完成，包括負責整體舞蹈統籌與服裝租借，從動線安排到節奏設計，還有音樂節奏設計、拍攝協調、空間安排等，展現基層公民的行動力與集體創意。參與的志工平時各自忙碌，靠著彼此的默契與投入，完成這場演出。

基隆市議員鄭文婷到場聲援，並換上具傳統民俗服飾，與民眾一同入列跳舞，支持這場由市民自發、融合文化精神與民主信念的行動。呂英世醫師也到場聲援，更走進跳舞行列，與現場民眾一起揮舞手勢、踏出舞步。

「基隆絕沛」領銜人陳青逸說，志工鎖定傳統市場、街口宣講，16日上午「護國大遶境」活動，從慶安宮經廟口到火車站等地，呼籲民眾到廟口等地參加大遶境活動，「罷免親共立委、守護自由民主。」