影／新竹雙罷肉搏戰！高虹安、鄭正鈐宣講湧百人 罷團掃街催投票率
新竹雙罷攻防白熱化，新竹市長高虹安與立委鄭正鈐今上午在公學甲區活動中心舉辦宣講，現場湧入百名支持者到場，高虹安也與鄭正鈐逐一向支持者握手請託；新竹雙罷團體也持續站路口、打入市場宣導，雙方陸戰、空戰激烈交鋒，未來2周是否催出投票率，將成為罷免成敗關鍵。
高虹安宣講時表示，近日在社群媒體上出現許多疑似假帳號，使用反串名稱與頭像寫下「反對罷免，不出門投票」等言論混淆視聽、誤導選民，真正反對罷免的人，更應該站出來投票。高虹安也警告，目前罷免團體1票拉1票，電視、網路鋪天蓋地，呼籲市民不能輕忽，更不能冷漠。
高虹安說，2022年市長選舉她獲得9萬8121票當選，卻可能因「只要4分之1投票人口同意」而遭到罷免，「不投票就等於贊成罷免，反對卻不出門投票，就會讓少數人決定竹市命運」，現今仍有不少市民對罷免規則不清楚，不知道若市長遭罷免，將不會補選，而是由中央政府直接指派代理市長。
鄭正鈐也說，在中央財政困難的背景下，他與高虹安市長、市府團隊多次聯手向中央爭取財政資源，最終成功讓新竹市獲得高達293億的統籌分配稅款，為地方建設注入關鍵動能，卻被民進黨立院黨團總召柯建銘放話，說只要國會人數一變，現在通過對地方好的法案，他全部都要沒收。
鄭正鈐也提到，不少民眾對罷免規則理解不足，導致誤以為「不出門投票等於反對罷免」，實則可能讓罷免方得逞，仍有不少竹科的工程師認為不投票代表不支持罷免，「但這正是誤解，真正反對罷免的人一定要出門投票，否則將讓民進黨以少數人達成目的。」
新竹雙罷團體今天上午也和新竹市議會民進黨團一同到中央市場宣導票投同意，新竹雙罷發言林志潔表示，新竹因為要雙罷，挑戰比其他縣市更大，但他們也很幸運，有民進黨新竹市議會黨團與市黨部作為後盾，在三階支持大規模的掃街和聚會活動。罷免需要更多宣講，更多耐心，讓民眾了解為何不適任的人需要被替換。
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