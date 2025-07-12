影／新竹雙罷肉搏戰！高虹安、鄭正鈐宣講湧百人 罷團掃街催投票率

新竹雙罷攻防白熱化，新竹市長高虹安與立委鄭正鈐今上午在公學甲區活動中心舉辦宣講，現場湧入百名支持者到場，高虹安也與鄭正鈐逐一向支持者握手請託；新竹雙罷團體也持續站路口、打入市場宣導，雙方陸戰、空戰激烈交鋒，未來2周是否催出投票率，將成為罷免成敗關鍵。

高虹安宣講時表示，近日在社群媒體上出現許多疑似假帳號，使用反串名稱與頭像寫下「反對罷免，不出門投票」等言論混淆視聽、誤導選民，真正反對罷免的人，更應該站出來投票。高虹安也警告，目前罷免團體1票拉1票，電視、網路鋪天蓋地，呼籲市民不能輕忽，更不能冷漠。

高虹安說，2022年市長選舉她獲得9萬8121票當選，卻可能因「只要4分之1投票人口同意」而遭到罷免，「不投票就等於贊成罷免，反對卻不出門投票，就會讓少數人決定竹市命運」，現今仍有不少市民對罷免規則不清楚，不知道若市長遭罷免，將不會補選，而是由中央政府直接指派代理市長。

鄭正鈐也說，在中央財政困難的背景下，他與高虹安市長、市府團隊多次聯手向中央爭取財政資源，最終成功讓新竹市獲得高達293億的統籌分配稅款，為地方建設注入關鍵動能，卻被民進黨立院黨團總召柯建銘放話，說只要國會人數一變，現在通過對地方好的法案，他全部都要沒收。

鄭正鈐也提到，不少民眾對罷免規則理解不足，導致誤以為「不出門投票等於反對罷免」，實則可能讓罷免方得逞，仍有不少竹科的工程師認為不投票代表不支持罷免，「但這正是誤解，真正反對罷免的人一定要出門投票，否則將讓民進黨以少數人達成目的。」