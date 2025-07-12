公布台北隊反惡罷廣告 蔣萬安：立院不能只剩一種顏色

台北市長蔣萬安今領銜國民黨台北市立委賴士葆、李彥秀、王鴻薇、羅智強、徐巧芯等，舉行記者會公布台北隊反惡罷廣告。蔣萬安強調，台灣民主不能只剩一種聲音，台灣的立法院也絕對不能只剩一種顏色。

蔣萬安今與五名面臨罷免的台北市藍委一起公布反惡罷廣告，廣告以黑色帶出沉穩基調，一面板子寫滿「正」字象徵民主選票，一隻手忽然竄出抹去正字，代表民進黨發動罷免抹煞民意。

記者會上，李彥秀說，台灣不能只有一種顏色，不能讓民進黨獨裁專制，民主在這幾年被民進黨抹煞掉。台北隊互相加油，一席都不能少。

王鴻薇說，謝謝蔣萬安，跟著五位藍委一起拍攝這影片，要傳達非常簡單，民主原則就是少數服從多數，多數尊重少數，被罷免的藍委都是多數民意選出託付的，民進黨選輸就要翻桌，難道要像賴清德總統說的「多數表決還不叫贏」，那什麼才叫做贏，難道賴清德說了才算？

羅智強表示，他在街上會遇到民眾問為何會被罷免，如果只有他被罷免，他回家檢討，但是是嗎？所有在野黨立委統統要被罷免，民進黨發動大惡罷，沒有任何原因，就是要摧毀民主制衡的力量。這樣跟一黨專政差別到底是什麼？

徐巧芯說，若大惡罷的結果是民進黨變多數，遺憾民進黨團總召柯建銘可能成為立法院長，推動的五天國定假日可能要被收回，昨天三讀通過的普發現金就要被收回。花一年多推動的都被收回，這樣子國家不是空轉嗎？這樣不是民主。

賴士葆說，蔣萬安用心輔選看得到，知道哪個地方需要什麼就補什麼。五位北市藍委和蔣萬安合拍這支廣告，希望傳遞民主真諦，民主要制衡，制衡要靠在野黨，如果一個國家沒有在野黨，跟北韓有什麼不一樣，跟其他共產國家有什麼不一樣？現在台灣是最民主的時候，民進黨掌握行政權，賴清德有統率權、行政權、司法權、監察權、考試權、媒體權，最後一塊拼圖就是立法權，大罷免推動，賴清德就是要當「民選皇帝」。

蔣萬安表示，今天不只是廣告發布，更重要是集結共同理念，守住台灣的民主，守住你我透過選舉，一票一票選出來的聲音。廣告當中有句話，「這是你的選票，每一票都很正」，為何很正，因為這是去年人民透過民主選舉，一票一票選出人民的聲音，且大家看到，北市五名藍委在立法院推出福國利民的法案，包括昨日三讀通過普發現金，能夠讓所有民眾消費，經濟能夠發展。

蔣萬安指出，民進黨發動大罷免就是選輸翻桌，這是對於民主的破壞、對於民意的踐踏，對於你我去年透過民主選出來的民意的汙辱，所以絕不同意，台灣民主不能只剩一種聲音，台灣的立法院也絕對不能只剩一種顏色，726有手中的選票告訴賴清德，「我們不同意」。這張票不單單是反對罷免，更是對於民主的堅持，對於民主的守護跟捍衛，守住台灣的正直，守住台灣的正義，守住台灣的正道，「726我們不同意，投下不同意罷免」。