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反罷免！管中閔轟民進黨：創造一批「鳥民意」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民眾黨先前舉辦共識營，黨主席黃國昌（前排右）主持，邀請台大前校長管中閔（前排左）以當蠻牛闖進瓷器店為題進行專題演講。記者邱德祥／攝影。報系資料照
民眾黨先前舉辦共識營，黨主席黃國昌（前排右）主持，邀請台大前校長管中閔（前排左）以當蠻牛闖進瓷器店為題進行專題演講。記者邱德祥／攝影。報系資料照

國民黨立委王鴻薇上午成立反惡罷松山後援會，台大前校長管中閔到場力挺，他批評大罷免就是撕裂台灣，不尊重民主，也批評這些年來大家都接受選出新的立委，就是新的民意，政府就要接受，怎麼會在新的民意後，又創造一批「鳥民意」。

管中閔指出，如果民主進行這麼多後，還要一批人在街頭說民意「這麼多年的民主的路都白走了」在他心目中，全力推動這大罷免，本身就是破壞民主、不尊重民主，而且大家選舉完應該回復平靜，理論在卻透過罷免來撕裂，所以大罷免就是大分裂，從來不是為了團結，大罷免是最惡劣的方式，是民主的倒退。

管中閔也說，他參加426活動他也說過，以前有很多政黨是透過獨裁上台，包括當年的獨裁納粹政黨，讓德國逐步走上民主倒退、法西斯，所以這次罷免很重要，就是為了要讓台灣團結，要避免民主倒退，如果再讓民進黨權力無限放大的時候，沒有人約束，大家可以想像民進黨會變成什麼樣的怪獸。

管中閔說，他注意到立委王鴻薇，都在站在社會公義、弱勢的一面，她是俠女，需要王鴻薇這樣的委員來保護民主，反對大罷免，就是讓台灣團結，所有權利都可能被濫用，要有制衡的力量，立法院就像行政權力的堤防，要保護堤防不會被沖垮。

罷免 管中閔 王鴻薇 民進黨

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