影／反惡罷松山後援會成立 黃國昌喊話在野團結

王鴻薇今天在民生社區活動中心舉行反惡罷松山後援會成立大會，民眾黨黃國昌主席與王鴻薇共同受訪。立委徐巧芯、前立委郭正亮、戰鬥藍趙少康、國民黨朱立倫主席、連勝文副主席、台北市長蔣萬安等人出席，大家紛紛聲援王鴻薇。

民眾黨主席黃國昌助講指出，這一場大惡罷雖然是對著國民黨的區域立委而來，但民眾黨在這場民進黨發動的大惡罷「我們絕對不會缺席」，會站在第一線，面對民進黨的專制獨裁向賴清德說不、向民進黨說不。

黃國昌指出，今天來為王鴻薇面對的反惡罷加油、打氣，這一場由賴清德由民進黨所發動的反惡罷，最簡單的理由就是「選輸翻桌」，民進黨想要繼續一黨專制，不能夠容許這種事情發生。