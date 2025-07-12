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影／反惡罷松山後援會成立 黃國昌喊話在野團結

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
王鴻薇今天在民生社區活動中心舉行反惡罷松山後援會成立大會，民眾黨主席黃國昌（圖）出席助講。記者邱德祥／攝影
王鴻薇今天在民生社區活動中心舉行反惡罷松山後援會成立大會，民眾黨主席黃國昌（圖）出席助講。記者邱德祥／攝影

王鴻薇今天在民生社區活動中心舉行反惡罷松山後援會成立大會，民眾黨黃國昌主席與王鴻薇共同受訪。立委徐巧芯、前立委郭正亮、戰鬥藍趙少康、國民黨朱立倫主席、連勝文副主席、台北市長蔣萬安等人出席，大家紛紛聲援王鴻薇。

民眾黨主席黃國昌助講指出，這一場大惡罷雖然是對著國民黨的區域立委而來，但民眾黨在這場民進黨發動的大惡罷「我們絕對不會缺席」，會站在第一線，面對民進黨的專制獨裁向賴清德說不、向民進黨說不。

黃國昌指出，今天來為王鴻薇面對的反惡罷加油、打氣，這一場由賴清德由民進黨所發動的反惡罷，最簡單的理由就是「選輸翻桌」，民進黨想要繼續一黨專制，不能夠容許這種事情發生。

現在民進黨還沒有掌握國會的情況下，掌握了行政，掌握了司法監察院察院的民進黨，把這個國家搞成什麼樣子，無法想像如果民進黨的大惡罷得逞，讓民進黨重新掌控立法院，這個各個國家會變成什麼樣子，嚴重的程度，不僅是過去這一年，好不容易推動的福國利民的法案會一個一個被民進黨翻回去，更攸關關的是這個國家的和下一代共同的未來。

國民黨立委王鴻薇（左）今天在民生社區活動中心舉行反惡罷松山後援會成立大會，中國小姐張淑娟（右）上台感謝王鴻薇的幫助。記者邱德祥／攝影
國民黨立委王鴻薇（左）今天在民生社區活動中心舉行反惡罷松山後援會成立大會，中國小姐張淑娟（右）上台感謝王鴻薇的幫助。記者邱德祥／攝影
國民黨立委王鴻薇（中）今天在民生社區活動中心舉行反惡罷松山後援會成立大會，國民黨朱立倫主席（右二）、台北市長蔣萬安（左二）出席反惡罷。記者邱德祥／攝影
國民黨立委王鴻薇（中）今天在民生社區活動中心舉行反惡罷松山後援會成立大會，國民黨朱立倫主席（右二）、台北市長蔣萬安（左二）出席反惡罷。記者邱德祥／攝影
王鴻薇今天在民生社區活動中心舉行反惡罷松山後援會成立大會，民眾踴躍出席。記者邱德祥／攝影
王鴻薇今天在民生社區活動中心舉行反惡罷松山後援會成立大會，民眾踴躍出席。記者邱德祥／攝影

黃國昌 罷免

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