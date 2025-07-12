大罷免前立院文攻不武鬥 學者：朝野都知決戰關鍵不在議場

立法院逢爭議法案，朝野間不免上演全武行，不過觀察自大罷免今年6月中下旬進入白兵戰後，立院武鬥頓時消失，取而代之的是冗長發言的文鬥，每次約處理二至三案，似已是726罷免投票前的新默契、新狀態。學者認為，民進黨知道比人頭穩輸，朝野都清楚決戰的關鍵不在「議場內」。

東吳大學政治系兼任助理教授張元祥說，去年二月新國會報到，當時朝野都還在彼此測試，新的立法院結構、新的立法院長、藍白兩黨均有新的黨團總召，去年5月處理「國會改革」法案，綠營批是「國會擴權」法案，雙方在議場內終極對決，衝突、杯葛、表決，「場內杯子飛，場外青鳥飛」，結果民進黨在人數與年齡都不如人的情況下，敗下陣來。

張元祥不禁問，民進黨真的輸了？在野黨真的贏了？後續民進黨提覆議、釋憲、放青鳥，不斷累積仇恨值，國會改革法案不僅在憲法法庭全軍覆沒，更成為「大罷免」的起手式；而選罷法修正案，公民連署必須附身分證更是如此，徹夜守門口、砸門破窗口一番廝殺下來，最後還是「大罷免大成功」。

張元祥表示，民進黨非常清楚，議場內比人頭穩輸，執政黨的優勢反而是在行政權、大法官以及青島東路上；在野黨歷經去年的慘痛教訓，不再力拚而是智取，盡量表決一些「民眾能接受，民進黨不敢反對」的法案，例如軍人加薪、普發現金、警消所得替代率；至於高度爭議的花東三法、陸配六改四、民防法、不在籍投票，則紛紛撤案，避免為大罷免添加柴火。

張元祥認為，與其說議場風格大變是朝野的默契，其實更像是朝野更清楚決戰的關鍵並不在議場內，朝野的政治鬥爭從用暴力的「是非題」，轉化為用智取的「申論題」。