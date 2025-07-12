王鴻薇很危險！萬安曝民調分析：綠高達九成會出來投票

台北市長蔣萬安上午參加立委王鴻薇松山後援會成立大會，呼籲國民黨支持者要去投票。蔣萬安也透露民調的分析，藍支持王鴻薇的比例非常高，但問會不會出來投票？比例就很低；相較於民進黨的支持者，問他會不會出來投票？「他們會，高達9成」。

蔣萬安今天反惡罷拜票行程滿檔，上午先與立委賴士葆合體，隨後前往參加王鴻薇松山後援會成立大會。蔣萬安指出，現在很客觀的看到民調數據，可以很坦白說，王鴻薇這麼優秀、這麼努力、這麼勇敢的捍衛民眾權益，但是現在她很危險，也就是說，支持王鴻薇的其實比例非常高，但是問到說會不會出來投票？比例就很低。

蔣萬安指出，相較於民進黨的支持者，問民進黨支持者，要發動罷免，「你問他會不會出來投票，他們會，高達9成。」所以這是為什麼要拜託大家告訴親朋好友，左鄰右舍和所有支持王鴻薇、反對大罷免的民眾，一定要出來投票，因為每一張票都很關鍵。

另外，蔣萬安也說，除了客觀的民調數據，另外就是在這個選區，其實在松山區的朋友也許感受不是很強烈，因為立委的選舉，這也是自己以前的選區，除了北松山以外，還有中山區，中山區選民的結構是綠大於藍，42個中山區的里，國民黨籍的里長，大概只有三分之一。

蔣萬安說，所以大家可以很清楚，為什麼王鴻薇這一次這麼的辛苦艱困，所以必須要靠松山區的鄉親給他力量，給她支持，不能讓王鴻薇孤軍奮戰，要守住最重要的堡壘。