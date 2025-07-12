蘇巧慧、張宏陸催罷免投票 直搗葉元之本命區

距離罷免投票日期僅剩最後兩周，民進黨新北黨部主委蘇巧慧、板橋西區立委張宏陸及同黨議員今早於板橋興隆市場掃街，呼籲民眾一定要出門投下同意票。

蘇巧慧受訪時表示，國民黨昨天在立院亂刪台電預算，該通過的法案不通過，風災後看到台電人員辛苦，但安全特別條例藍營卻把強化電網韌性的特別預算完全刪除，這些台電人員及家庭都看在眼裡。

她說，一年半國會亂象真是夠了，民眾都要上班有工作，何必在周末到街上持續宣傳罷免，台灣人民希望有秩序、順利、遵照法律憲政國會的立法，需要福國利民法案，做不到的立委就該被罷免。

蘇巧慧表示，今天由新北市黨部聯合新北市議會黨團總召廖宜琨、書記長顏蔚慈及在地立委、議員及公民團體一同掃街罷免，公民意志一定能戰勝亂刪預算、亂提毀憲亂政法案的不適任立委，讓國會恢復秩序，也呼籲民眾7月26日一定要出門投下同意罷免票。

蘇巧慧表示，昨天立法再一次國會亂象，藍白兩黨累計阻擋國安法案超過500次，行政院1000億元撥補台電改善電纜地下化、強化電網韌性，藍白不給就是不給，光是在罷免投票前就如此猖狂，未來大罷免若沒有成功，國會一定會比現在更失控。

張宏陸表示，對台電撥補的1000億不但可以避免台灣物價上漲，讓工商業有好的發展，更可以進行電纜地下化等加強電網韌性工程，這才是重中之重，而國民黨跟民眾黨在立法院毀憲亂政的目的就是要把台灣搞垮。

議員戴瑋姍表示，隨著罷免投票日期越來越近，新北六區的氛圍也有感變熱，掃市場或是站路口時，都會遇到民眾來說一定要罷免不適任立委。議員顏蔚慈表示，現在距離守護台灣民主還差一哩路，號召更多民眾一起站出來罷免不適任的立委，終結藍白在國會的亂象。