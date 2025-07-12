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蘇巧慧、張宏陸催罷免投票 直搗葉元之本命區

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
民進黨新北黨部主委蘇巧慧和板橋西區立委張宏陸及同黨議員今早板橋興隆市場掃街，呼籲民眾一定要出門投下同意票。記者李定宇／攝影
民進黨新北黨部主委蘇巧慧和板橋西區立委張宏陸及同黨議員今早板橋興隆市場掃街，呼籲民眾一定要出門投下同意票。記者李定宇／攝影

距離罷免投票日期僅剩最後兩周，民進黨新北黨部主委蘇巧慧、板橋西區立委張宏陸及同黨議員今早於板橋興隆市場掃街，呼籲民眾一定要出門投下同意票。

蘇巧慧受訪時表示，國民黨昨天在立院亂刪台電預算，該通過的法案不通過，風災後看到台電人員辛苦，但安全特別條例藍營卻把強化電網韌性的特別預算完全刪除，這些台電人員及家庭都看在眼裡。

她說，一年半國會亂象真是夠了，民眾都要上班有工作，何必在周末到街上持續宣傳罷免，台灣人民希望有秩序、順利、遵照法律憲政國會的立法，需要福國利民法案，做不到的立委就該被罷免。

蘇巧慧表示，今天由新北市黨部聯合新北市議會黨團總召廖宜琨、書記長顏蔚慈及在地立委、議員及公民團體一同掃街罷免，公民意志一定能戰勝亂刪預算、亂提毀憲亂政法案的不適任立委，讓國會恢復秩序，也呼籲民眾7月26日一定要出門投下同意罷免票。

蘇巧慧表示，昨天立法再一次國會亂象，藍白兩黨累計阻擋國安法案超過500次，行政院1000億元撥補台電改善電纜地下化、強化電網韌性，藍白不給就是不給，光是在罷免投票前就如此猖狂，未來大罷免若沒有成功，國會一定會比現在更失控。

張宏陸表示，對台電撥補的1000億不但可以避免台灣物價上漲，讓工商業有好的發展，更可以進行電纜地下化等加強電網韌性工程，這才是重中之重，而國民黨跟民眾黨在立法院毀憲亂政的目的就是要把台灣搞垮。

議員戴瑋姍表示，隨著罷免投票日期越來越近，新北六區的氛圍也有感變熱，掃市場或是站路口時，都會遇到民眾來說一定要罷免不適任立委。議員顏蔚慈表示，現在距離守護台灣民主還差一哩路，號召更多民眾一起站出來罷免不適任的立委，終結藍白在國會的亂象。

罷免

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