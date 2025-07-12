垃圾時間改「受藍白壓迫」文攻 怕柯建銘路線不利大罷免

大罷免即將在月底投票，立法院也進入微妙狀態，藍綠雖然持續針鋒相對，但不再武力衝突相向，民進黨立院黨團改採「該發言的發言過」就好的文攻路線。民進黨人士表示，立院現在已是「延會垃圾時間」，加上先前武鬥路線，有無成效黨內看法兩極，預計大罷免投票之前，都會持續此路線。

民進黨人士指出，民進黨團4月發動「確認議事錄大戰」後，黨內出現反思意見，主要有二項重點，一、執政黨自己占領議場，相當程度是杯葛行政院長施政總質詢，正當性如何自圓其說；二、黨團總召柯建銘路線越走越激進，已經產生反效果，反而不利大罷免進行。

民進黨人士說，隨著柯建銘出國「大沈澱、大休息」，黨團路線也自此開始調整，走文攻路線，主打「受藍白壓迫」的被害者形象，背後戰略思考是，立院已非主要決戰戰場，專注於大罷免，改變國會生態，才是頭號目標。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨近來每一次立法院院會都循序漸進，照規矩排隊訟案、排審對國家重要的議案，但現在最大困境就是藍白聯手每一次都用突襲式惡搞議程；每周二的程序委員會現在形同虛設，幾乎是停擺狀態，都會留到周五，才會看到藍白臨時端出來的議程 。

吳思瑤舉例，民進黨團副幹事長王義川昨天凌晨3時30分就排隊遞案，有兩個重點，一個是國安法案，另一個是對蕭美琴捷克事件譴責中國，但結果是立法院長韓國瑜再度配合藍白搞黑箱。在野黨竟然趕在議程最後一刻，才抽換要表決的內容，造成民進黨團必須等表決後，才能拿到剛發下來的資料，這簡直比黑箱更黑箱、比突襲更突襲。

此外，隨著民進黨團路線修正，黨團總召柯建銘過去放話內容，包括刑法100條伺候藍委，暗示等立院結構不一樣後，要改回藍白惡搞的法案等，執行可能性也隨之降低。民進黨人士指出，關於刑法100條議題黨中央已趕緊滅火，至於再取消掉五天假、改回軍人加薪等，實務上評估也都不可行。