快訊

114分科地理／AI、美中關稅戰入題 考生指「新概念多」：閱讀素養是高分關鍵

半導體風雲／砷化鎵界的台積電 穩懋陳進財解密AI神經

北市警被撞飛昏迷「這3天關鍵期」！ 同事心疼大罵：沒聽到警鳴聲？

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安穿「我不同意」騎單車助陣賴士葆 夯到對街大喊「市長好」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
大罷免投票倒數兩周，台北市長蔣萬安今天一早與國民黨立委賴士葆合體，兩人穿上「我不同意」戰袍。記者林佳彣／攝影
大罷免投票倒數兩周，台北市長蔣萬安今天一早與國民黨立委賴士葆合體，兩人穿上「我不同意」戰袍。記者林佳彣／攝影

罷免投票倒數兩周，台北市長蔣萬安今天一早與國民黨立委賴士葆合體，兩人穿上「我不同意」戰袍在文山區自行車隊掃街。即便蔣騎車多是揮手、喊加油等語，沒有像上周六台中市長盧秀燕拿麥克風大力助講，人氣仍不減，甚至吸引對街民眾大喊「市長好！」

蔣萬安今表示，今天很高興再度來到文山區幫賴士葆面對這一次罷免，再次呼籲大家7月26日一定要出來投不同意罷免票。

他與賴士葆今天身著「我不同意」T-shirt，蔣萬安說，今天穿上戰袍，希望很多好朋友跟他們一起穿上這件，也透露很多支持者詢問到底哪裡可買這件，他們正在加緊趕做，很快會公布讓大家知道哪裡可以買到。

蔣萬安談及來到文山區，感到特別親切，因為他念政大，附近非常熟悉。他說，賴士葆在地方深耕許久，表現、問政、地方服務深受鄉親肯定，這麼優秀的立委，民進黨要罷免，完全沒道理；剩下最後兩周，希望大家多拉票、多宣傳讓賴繼續留在立院。

接著，兩人率領在地國民黨議員楊植斗、李柏毅、耿葳及曾獻瑩騎自行車隊掃街，沿途蔣萬安不停向周邊民眾、駕駛、店家等鄉親賣力揮手，不少支持者比讚、揮手、大喊加油、甚至有吹口哨，。

相較上周六，台中市長盧秀燕北上陪同賴士葆站台，她拿麥克風大力助講，吸引不少民眾關注，還有住在高樓層的住戶從窗戶探頭揮手支持；蔣萬安今天全程騎自行車，多是揮手問好，仍有不少民眾聽到前導車的廣播，駐足拍照、向蔣揮手，有人更在對街大喊「市長好」，甚至有一群支持者「攔截」車隊，和蔣萬安等人握手、表達支持，人氣相當高。

車掃來到木新市場，蔣萬安與賴士葆進到市場內徒步拜票，與攤商、民眾致意，也呼籲大家7月26日出來投不同意票，現場鄉親反映熱絡，但也有商家不滿「為什麼人家做生意時才來」。

台北市長蔣萬安今和國民黨立委賴士葆在文山區自行車隊掃街，呼籲鄉親7月26日出來投不同意罷免票。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安今和國民黨立委賴士葆在文山區自行車隊掃街，呼籲鄉親7月26日出來投不同意罷免票。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安（前排中）今天與國民黨立委賴士葆（前排左）合體，率領在地國民黨議員楊植斗、李柏毅、耿葳及曾獻瑩騎自行車隊掃街。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安（前排中）今天與國民黨立委賴士葆（前排左）合體，率領在地國民黨議員楊植斗、李柏毅、耿葳及曾獻瑩騎自行車隊掃街。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安今天騎自行車助陣國民黨立委賴士葆，不少民眾看到後，向他們揮手致意。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安今天騎自行車助陣國民黨立委賴士葆，不少民眾看到後，向他們揮手致意。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安（中）與國民黨立委賴士葆今早到木新市場拜票，喊話鄉親7月26日出來投不同意票。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安（中）與國民黨立委賴士葆今早到木新市場拜票，喊話鄉親7月26日出來投不同意票。記者林佳彣／攝影

蔣萬安 罷免

延伸閱讀

普發現金1萬救大罷免？蔣萬安：完全兩回事「希望政府盡快發」

反惡罷！蔣萬安台北、台中跑 黃國昌合體王鴻薇「藍白衝刺」

首都罷免攻防戰！藍找蔣萬安站路口 綠找「五罷熊」

替王鴻薇告急回防「本命區」 蔣萬安轟賴清德侵蝕台灣民主

相關新聞

反罷免！管中閔轟民進黨：創造一批「鳥民意」

國民黨立委王鴻薇上午成立反惡罷松山後援會，台大前校長管中閔到場力挺，他批評大罷免就是撕裂台灣，不尊重民主，也批評這些年來...

王鴻薇很危險！萬安曝民調分析：綠高達九成會出來投票

台北市長蔣萬安上午參加立委王鴻薇松山後援會成立大會，呼籲國民黨支持者要去投票。蔣萬安也透露民調的分析，藍支持王鴻薇的比例...

石門力挺洪孟楷 劉和然：全民普發1萬元免得民進黨政府亂花

新北市副市長劉和然、民眾黨立委張啟楷等人今天上午到石門山溪活動中心力挺立委洪孟楷，請大家投下不同意票，讓「戰將」立委繼續...

蘇巧慧到板橋東區宣傳罷免 葉元之跑去查蘇質詢次數

民進黨新北黨部主委蘇巧慧今上午到板橋興隆市場、葉元之選區宣傳罷免葉元之，葉元之今天除了上午持續跑市場拉票，還去查蘇巧慧質...

影／反惡罷松山後援會成立 黃國昌喊話在野團結

王鴻薇今天在民生社區活動中心舉行反惡罷松山後援會成立大會，民眾黨黃國昌主席與王鴻薇共同受訪。立委徐巧芯、前立委郭正亮、戰...

大罷免前立院文攻不武鬥 學者：朝野都知決戰關鍵不在議場

立法院逢爭議法案，朝野間不免上演全武行，不過觀察自大罷免今年6月中下旬進入白兵戰後，立院武鬥頓時消失，取而代之的是冗長發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。