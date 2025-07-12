蔣萬安穿「我不同意」騎單車助陣賴士葆 夯到對街大喊「市長好」

大罷免投票倒數兩周，台北市長蔣萬安今天一早與國民黨立委賴士葆合體，兩人穿上「我不同意」戰袍在文山區自行車隊掃街。即便蔣騎車多是揮手、喊加油等語，沒有像上周六台中市長盧秀燕拿麥克風大力助講，人氣仍不減，甚至吸引對街民眾大喊「市長好！」

蔣萬安今表示，今天很高興再度來到文山區幫賴士葆面對這一次罷免，再次呼籲大家7月26日一定要出來投不同意罷免票。

他與賴士葆今天身著「我不同意」T-shirt，蔣萬安說，今天穿上戰袍，希望很多好朋友跟他們一起穿上這件，也透露很多支持者詢問到底哪裡可買這件，他們正在加緊趕做，很快會公布讓大家知道哪裡可以買到。

蔣萬安談及來到文山區，感到特別親切，因為他念政大，附近非常熟悉。他說，賴士葆在地方深耕許久，表現、問政、地方服務深受鄉親肯定，這麼優秀的立委，民進黨要罷免，完全沒道理；剩下最後兩周，希望大家多拉票、多宣傳讓賴繼續留在立院。

接著，兩人率領在地國民黨議員楊植斗、李柏毅、耿葳及曾獻瑩騎自行車隊掃街，沿途蔣萬安不停向周邊民眾、駕駛、店家等鄉親賣力揮手，不少支持者比讚、揮手、大喊加油、甚至有吹口哨，。

相較上周六，台中市長盧秀燕北上陪同賴士葆站台，她拿麥克風大力助講，吸引不少民眾關注，還有住在高樓層的住戶從窗戶探頭揮手支持；蔣萬安今天全程騎自行車，多是揮手問好，仍有不少民眾聽到前導車的廣播，駐足拍照、向蔣揮手，有人更在對街大喊「市長好」，甚至有一群支持者「攔截」車隊，和蔣萬安等人握手、表達支持，人氣相當高。