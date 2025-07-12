罷免志工街頭遭攻擊 楊双子：暴力不是正義之舉

作家楊双子的伴侶賴庭荷昨天傍晚遭反罷方民眾攻擊受傷，楊双子在臉書發文表示，很多攻擊者都自以為是正義之師，自認為攻擊罷團志工是一種正義之舉，這是完全錯誤的理解。

楊双子說，「我的妻子賴庭荷小姐參與罷團陸戰已經有大半年時間，相當清楚知道陸戰志工可能遭遇到的一切攻擊，包含但不限於刻意逼近、言語羞辱、物理傷害等等，但是今天（指11日）遭遇一名年長婦人的攻擊，她仍然飽受驚嚇」。

楊双子表示，這次的攻擊超出想像，「庭荷遭受攻擊的時候，這個街角包含她在內有6名志工，同時有兩名穿著制服的警員在側。這是暴起的攻擊，導致沒有人來得及反應」。

楊双子表示，無論是在當下或是在警局，都可聽見這位婦人認定賴庭荷是「民進黨的」，並抱怨「民進黨怎麼可以罷免在野黨」、「他們又沒有做錯事」。

楊双子深感遺憾，並表示：「罷免團體都由公民組成，請相信我們的罷免行動是基於愛而不是恨」，「庭荷與我都是一介公民，不但不是民進黨員，而且支援罷免活動都是我們自掏腰包」。

楊双子強調，這些被罷免的立委當然有做錯事，大家可以自行上網或Google資料，但他們的支持者對立場不同的罷團志工施行暴力，已經接連多起，並且遭到提告，但這些立委置若罔聞，好像跟他們毫無干係，既不勸告自己的支持者避免暴力衝突，也不曾在支持者遭受提告的時候施予法律援助，放任自己的支持者自生自滅。

楊双子鄭重地向這些施行暴力的人們提問：「罷團志工並不是支持民進黨，而是因為支持我們內心中的價值，所以我們願意承受這些代價。相對的，你們是支持著什麼呢？如果你們支持的是國民黨，請你們此刻稍微自私地評估一下，他們是值得你們承受這些代價的嗎？」