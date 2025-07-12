快訊

震不停！日本鹿兒島海域發生規模4.8地震 累計已達1883起

朝聖GD「瞬間圈粉」惹火粉絲！賈靜雯不忍了：我花錢買票的

114分科歷史／比歷屆簡單！可從題目找答案 考生：手寫題有鑑別度

聽新聞
0:00 / 0:00

比起朱立倫更希望他站台？黃國昌：見縫插針的話不用再說

聯合報／ 記者楊正海李承穎／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇上午將成立松山後援會，民眾黨主席黃國昌同台助講。記者楊正海／攝影
國民黨立委王鴻薇上午將成立松山後援會，民眾黨主席黃國昌同台助講。記者楊正海／攝影

民眾黨主席黃國昌今為國民黨立委王鴻薇反惡罷站台，媒體問到，傳出藍營認為與黃國昌合體，比跟國民黨主席朱立倫合體加分。

黃國昌回應，「見縫插針的話真的就不用再說了」，此時此刻在野黨站在一起，就是不希望民主被民進黨搞得更沈淪，台灣的法治繼續被民進黨企圖要一黨獨大而繼續踐踏。

黃國昌說，民眾黨跟國民黨在一些政策立場上不一樣，但是這無礙於他們推動改革法案，也能彼此相互合作。但是民進黨從賴清德總統上台以後，口中喊著團結，實際上面的行為全部都在製造對立、製造仇恨、製造衝突。

黃國昌說，這個相對於賴清德總統最近才開始所謂的團結十講，事實上是一個非常諷刺的反差。相信台灣社會對這十講的虛偽及內容上面問題一堆，也發出了不滿怒吼，這也促使賴清德總統不得不停止繼續講下去。

王鴻薇與藍白大咖持續合體反惡罷，王鴻薇說，合體的行程應該還是會很多，比如說今天市長蔣萬安也會參加松山反罷免的競選總部的成立，明天她還有一場就是中山區的反罷免競選總部的成立，市長還是會來參加。

王鴻薇說，明晚還有一場民歌演唱會，可惜黃國昌主席沒有辦法參加，本來他也很想參加的，蔣市長還有立法院長韓國瑜都會來，他們都會唱歌，「下次再邀請黃國昌主席來」。

黃國昌 罷免 王鴻薇 朱立倫

延伸閱讀

藍白合反惡罷 黃國昌喊：台灣的民主不應該是民進黨做主

普發現金救大罷免？黃國昌轟民進黨「腦中邪惡強加在別人頭上」

反惡罷！蔣萬安台北、台中跑 黃國昌合體王鴻薇「藍白衝刺」

反罷免！朱立倫批民進黨沒出息、賴清德學北韓走獨裁路

相關新聞

比起朱立倫更希望他站台？黃國昌：見縫插針的話不用再說

民眾黨主席黃國昌今為國民黨立委王鴻薇反惡罷站台，媒體問到，傳出藍營認為與黃國昌合體，比跟國民黨主席朱立倫合體加分。

反惡罷！蔣萬安台北、台中跑 黃國昌合體王鴻薇「藍白衝刺」

國民黨一系列反惡罷大型造勢活動起跑後，北市5立委後援會陸續成立。立委王鴻薇上午將成立松山後援會，民眾黨主席黃國昌參加，再...

普發現金救大罷免？黃國昌轟民進黨「腦中邪惡強加在別人頭上」

立法院昨三讀通過國民黨團版普發現金案，綠營批是為救大罷免，民眾黨主席黃國昌說，民進黨這種說法，完全是汙辱台灣人民智慧，過...

李四川到新北替張智倫助選 里長嗨喊「副副得正」

台北市副市長李四川今天上午到中和陪同國民黨立委張智倫反罷免，被問到新北鄉親熱情歡迎，他表示看到很多老朋友非常開心。中和區...

基隆死亡連署案羈押原因仍在卻交保關鍵曝 法官：4人全認罪且交代疑點

基隆地檢署偵辦死亡連署案昨天偵結起訴7人，在押被告吳國勝、張淵翔、張金發、游正義等4人移審晚間法官裁定15萬到50萬交保...

罷傅五五波花蓮激戰 藍找小黃幫忙罷團宣傳車請來「兩大咖」代言

花蓮罷免傅崐萁受全國注目，民進黨祕書長林右昌稱選情五五波。反罷、罷免方努力爭取支持，國民黨付費在計程車身貼廣告深入大街小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。