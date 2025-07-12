比起朱立倫更希望他站台？黃國昌：見縫插針的話不用再說

民眾黨主席黃國昌今為國民黨立委王鴻薇反惡罷站台，媒體問到，傳出藍營認為與黃國昌合體，比跟國民黨主席朱立倫合體加分。

黃國昌回應，「見縫插針的話真的就不用再說了」，此時此刻在野黨站在一起，就是不希望民主被民進黨搞得更沈淪，台灣的法治繼續被民進黨企圖要一黨獨大而繼續踐踏。

黃國昌說，民眾黨跟國民黨在一些政策立場上不一樣，但是這無礙於他們推動改革法案，也能彼此相互合作。但是民進黨從賴清德總統上台以後，口中喊著團結，實際上面的行為全部都在製造對立、製造仇恨、製造衝突。

黃國昌說，這個相對於賴清德總統最近才開始所謂的團結十講，事實上是一個非常諷刺的反差。相信台灣社會對這十講的虛偽及內容上面問題一堆，也發出了不滿怒吼，這也促使賴清德總統不得不停止繼續講下去。

王鴻薇與藍白大咖持續合體反惡罷，王鴻薇說，合體的行程應該還是會很多，比如說今天市長蔣萬安也會參加松山反罷免的競選總部的成立，明天她還有一場就是中山區的反罷免競選總部的成立，市長還是會來參加。

王鴻薇說，明晚還有一場民歌演唱會，可惜黃國昌主席沒有辦法參加，本來他也很想參加的，蔣市長還有立法院長韓國瑜都會來，他們都會唱歌，「下次再邀請黃國昌主席來」。