罷傅五五波花蓮激戰 藍找小黃幫忙罷團宣傳車請來「兩大咖」代言

花蓮罷免傅崐萁受全國注目，民進黨祕書長林右昌稱選情五五波。反罷、罷免方努力爭取支持，國民黨付費在計程車身貼廣告深入大街小巷宣傳，罷團發揮創意，在宣傳車輪播國父孫文、故總統蔣經國影像，呼籲「罷免尚未成功，同志仍需努力。」

眼尖的民眾最近會發現，市區計程車身貼著寫有「7月26日請您一定要投票，不同意罷免」的小貼紙。黃姓司機表示，沒有政黨傾向，就是做廣告，基本上一輛車收費1500元，會在7月25日投票前一天撤下，不只選舉，也有廠商會在計程車上貼廣告，就是看中小黃到處跑的效益，收費不一定，也曾有飲料公司是送上自家產品。

國民黨縣黨部表示，是依法租用車體作為廣告空間，與縣內多個計程車司機及車行簽約，單純就是廣告宣傳的行為。

罷團「微光花蓮」近日發揮創意，租用宣傳車，分成北區、中南區兩條路線四處跑，有趣的是，宣傳車播放的國旗歌滿街跑，還找來故總統蔣經國、國父孫中山當「發言人」，蔣經國照片配上他的名言「今天不做明天就會後悔」，孫中山旁則是寫上「罷免尚未成功，同志仍需努力」，另外也有國旗影像，一旁寫著「心中有國旗，罷免傅崐萁」。