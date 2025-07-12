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藍白合反惡罷 黃國昌喊：台灣的民主不應該是民進黨做主

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇上午將成立松山後援會，民眾黨主席黃國昌同台助講。記者楊正海／攝影
國民黨立委王鴻薇上午將成立松山後援會，民眾黨主席黃國昌同台助講。記者楊正海／攝影

立委王鴻薇今天上午將成立松山後援會，民眾黨主席黃國昌同台助講。黃國昌指出，這一場大惡罷雖然是對著國民黨的區域立委而來，但民眾黨在這場民進黨發動的大惡罷「我們絕對不會缺席」，會站在第一線，面對民進黨的專制獨裁向賴清德說不、向民進黨說不。

黃國昌指出，今天來為王鴻薇面對的反惡罷加油、打氣，這一場由賴清德由民進黨所發動的反惡罷，最簡單的理由就是「選輸翻桌」，民進黨想要繼續一黨專制，不能夠容許這種事情發生。

他舉立法院通過巴氏量表這件事，指2024年總統大選時，侯友宜市長開出了這個政見，開出個政見以後，在立法院推動這個法案通過，它反映的價值是民進黨掌權這麼久早就忘了一件事情，就是在選舉的時候，開出來的支票、承諾要兌現。

黃國昌表示，民眾黨、國民黨過去這1年多，在立法院有一些看法或許不一樣，但只要是福國利民，只要是承諾過人民的，兩個黨派可以放下黨派之私，共同把人民的福祉把國家的利益放在政黨的利益之上。他說，這是台灣需要的民主，這是台灣需要的法治「台灣的民主絕對不應該是民進黨做主」

現在民進黨還沒有掌握國會的情況下，掌握了行政，掌握了司法監察院察院的民進黨，把這個國家搞成什麼樣子，我們原本以為不會在台灣在發生的事情現在一幕一幕，竟然在民進黨的手中，赤裸裸的、毫不遮掩的向你展現權力

黃國昌指出，他無法想像，如果民進黨的大惡罷得逞，讓民進黨重新掌控立法院，這個各個國家會變成什麼樣子，嚴重的程度，不僅是過去這一年，好不容易推動的福國利民的法案會一個一個被民進黨翻回去，更攸關關的是這個國家的和下一代共同的未來。

黃國昌 罷免 民進黨

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