普發現金救大罷免？黃國昌轟民進黨「腦中邪惡強加在別人頭上」

立法院昨三讀通過國民黨團版普發現金案，綠營批是為救大罷免，民眾黨主席黃國昌說，民進黨這種說法，完全是汙辱台灣人民智慧，過去民進黨政府從人民身上超徵超過一兆，普發現金議題老早就攤在檯面上，也獲得很多人民支持，相關法案早就提出。

國民黨立委王鴻薇今成立反惡罷後援會，黃國昌到場站台力挺，被問到綠營批普發現金救大罷免，黃國昌說，2008年蔡英文、賴清德高喊普發現金，2023年蘇貞昌也可以喊普發現金，民進黨只有一個標準，就是民進黨可以 ，其他人都不行。

黃國昌說，在野黨看到人民不僅稅收被超徵，物價指數也升高，為了讓人民生活獲得紓解，促進國內內需經濟活動 ，才提出這樣政策，「奉勸民進黨，不要永遠把自己腦中邪惡，強加在別人頭上。」

媒體問到台電未獲撥補，是否擔心綠營操作物價上漲都是在野黨害的？黃國昌說，這就是非常典型沒針對問題根源討論 ，就要企圖不斷甩鍋，企圖造成恐慌。

黃國昌說，台電本來都是盈餘，但不斷虧損，到現在負債累累，不斷漲人民電價、物價 ，還拿三千億人民的稅金去補貼，肥得只有誰？肥得只有這群「綠友友」，民進黨繼續操弄，模糊問題焦點，奉勸民進黨，台灣人民是有智慧的。