快訊

震不停！日本鹿兒島海域發生規模4.8地震 累計已達1883起

朝聖GD「瞬間圈粉」惹火粉絲！賈靜雯不忍了：我花錢買票的

114分科歷史／比歷屆簡單！可從題目找答案 考生：手寫題有鑑別度

聽新聞
0:00 / 0:00

普發現金救大罷免？黃國昌轟民進黨「腦中邪惡強加在別人頭上」

聯合報／ 記者楊正海李承穎／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇今成立反惡罷後援會，民眾黨主席黃國昌到場站台力挺。記者楊正海／攝影
國民黨立委王鴻薇今成立反惡罷後援會，民眾黨主席黃國昌到場站台力挺。記者楊正海／攝影

立法院昨三讀通過國民黨團版普發現金案，綠營批是為救大罷免，民眾黨主席黃國昌說，民進黨這種說法，完全是汙辱台灣人民智慧，過去民進黨政府從人民身上超徵超過一兆，普發現金議題老早就攤在檯面上，也獲得很多人民支持，相關法案早就提出。

國民黨立委王鴻薇今成立反惡罷後援會，黃國昌到場站台力挺，被問到綠營批普發現金救大罷免，黃國昌說，2008年蔡英文、賴清德高喊普發現金，2023年蘇貞昌也可以喊普發現金，民進黨只有一個標準，就是民進黨可以 ，其他人都不行。

黃國昌說，在野黨看到人民不僅稅收被超徵，物價指數也升高，為了讓人民生活獲得紓解，促進國內內需經濟活動 ，才提出這樣政策，「奉勸民進黨，不要永遠把自己腦中邪惡，強加在別人頭上。」

媒體問到台電未獲撥補，是否擔心綠營操作物價上漲都是在野黨害的？黃國昌說，這就是非常典型沒針對問題根源討論 ，就要企圖不斷甩鍋，企圖造成恐慌。

黃國昌說，台電本來都是盈餘，但不斷虧損，到現在負債累累，不斷漲人民電價、物價 ，還拿三千億人民的稅金去補貼，肥得只有誰？肥得只有這群「綠友友」，民進黨繼續操弄，模糊問題焦點，奉勸民進黨，台灣人民是有智慧的。

黃國昌 罷免 發現金 民進黨

延伸閱讀

反惡罷！蔣萬安台北、台中跑 黃國昌合體王鴻薇「藍白衝刺」

獨董有前屏縣長曹啟鴻！旭東遭黃國昌質疑「綠友友」…公司回應了

柯建銘嗆罷免後刑法100條伺候 黃國昌酸：民主進步4字早該丟垃圾桶

批黃國昌再次獻醜 吳思瑤：是質詢蔡秋明 還是單挑賴清德？

相關新聞

比起朱立倫更希望他站台？黃國昌：見縫插針的話不用再說

民眾黨主席黃國昌今為國民黨立委王鴻薇反惡罷站台，媒體問到，傳出藍營認為與黃國昌合體，比跟國民黨主席朱立倫合體加分。

反惡罷！蔣萬安台北、台中跑 黃國昌合體王鴻薇「藍白衝刺」

國民黨一系列反惡罷大型造勢活動起跑後，北市5立委後援會陸續成立。立委王鴻薇上午將成立松山後援會，民眾黨主席黃國昌參加，再...

普發現金救大罷免？黃國昌轟民進黨「腦中邪惡強加在別人頭上」

立法院昨三讀通過國民黨團版普發現金案，綠營批是為救大罷免，民眾黨主席黃國昌說，民進黨這種說法，完全是汙辱台灣人民智慧，過...

李四川到新北替張智倫助選 里長嗨喊「副副得正」

台北市副市長李四川今天上午到中和陪同國民黨立委張智倫反罷免，被問到新北鄉親熱情歡迎，他表示看到很多老朋友非常開心。中和區...

基隆死亡連署案羈押原因仍在卻交保關鍵曝 法官：4人全認罪且交代疑點

基隆地檢署偵辦死亡連署案昨天偵結起訴7人，在押被告吳國勝、張淵翔、張金發、游正義等4人移審晚間法官裁定15萬到50萬交保...

罷傅五五波花蓮激戰 藍找小黃幫忙罷團宣傳車請來「兩大咖」代言

花蓮罷免傅崐萁受全國注目，民進黨祕書長林右昌稱選情五五波。反罷、罷免方努力爭取支持，國民黨付費在計程車身貼廣告深入大街小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。