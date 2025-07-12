李四川中和陪張智倫反罷免 批民進黨「就是獨裁」

7月26日大罷免投票日將至，台北市副市長李四川今天到新北中和陪同國民黨立委張智倫掃街反罷免，他表示，這次大罷免，就是因為不是你的人來做，不分好壞就想要打掉，這就是「獨裁」，他今天站出來，就是希望好立委們能夠繼續在立法院為中和地區建設打拚，他也呼籲民進黨就到此為止，饒了辛苦的公務人員。

李四川今天上午到中和自強市場陪同國民黨立委張智倫掃街，不少民眾熱情與他握手。李四川說，台灣社會如今對立紛亂，現在大罷免就是因為「不是你的人來做」就要打掉重做，這種不分好壞，就是一個獨裁，他要拜託所有中和鄉親在7月26日一定要出來投票，投下不同意罷免。

先前李四川為公務人員喊話，他今天說，到現在為止選務人員都還在招募，但是人力不足、相當辛苦，饒了公務人員，就投這一次就好，如果反罷免成功，就不用再選舉。

李四川也說，目前學校是最主要的投開票所，但許多學校都利用暑假改建，現在全部停頓，真的是勞民傷財，更會影響接下來開學，他要呼籲民進黨就到此為止，饒了公務人員吧！

張智倫表示，這次要拜託所有沉默的聲音，在7月26日一定要出來投不同意罷免，他強調，新北市有城市也有鄉村，包括捷運等建設，都非常需要大幅度中央經費挹注，他們就是在中央爭取地方建設。