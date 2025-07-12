李四川到新北替張智倫助選 里長嗨喊「副副得正」

台北市副市長李四川今天上午到中和陪同國民黨立委張智倫反罷免，被問到新北鄉親熱情歡迎，他表示看到很多老朋友非常開心。中和區里長聯誼會會長謝森儒說，李四川從台北縣副縣長、新北市副市長、高雄市副市長再到現在台北市副市長，未來可能會「副副得正」，引發現場熱烈歡呼。

李四川近期展開反罷免行程，除了先前已去過汐止，近期也到板橋、中和，明日也將到淡水、三芝為國民黨立委站台，火力全開，也受到不少懷念他的鄉親熱烈支持；今天到中和民德路自強市場，也有不少攤商高喊李副。

李四川被視作2026熱門人選之一，被問到鄉親熱情迎接，李四川說，這幾天來到新北，看到很多老朋友，像是剛才中和區里長聯誼會會長，他從民國96年底就來到當時的台北縣，大家都感嘆第一次見面至今，已經是20年了，真的非常開心。