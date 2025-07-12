反惡罷！蔣萬安台北、台中跑 黃國昌合體王鴻薇「藍白衝刺」

國民黨立院黨團今天召開黨團大會，決議處理新台幣4100億元特別條例草案，條例納入普發現金1萬元，但刪除撥補台電1000億元，今天三讀通過。但兩天前，國民黨主席朱立倫在中常會提出納入台電撥補的「各退一步」說，引發藍營內部大炸鍋，事後緊急滅火。國民黨內部對普發現金與台電撥補是否只能擇一，能否有兩全方案，一直有不同的看法和拉鋸，但在罷免戰雙方已殺紅眼的情況下，最後只能成為零和的選擇。

2025-07-11 18:22