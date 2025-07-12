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反惡罷！蔣萬安台北、台中跑 黃國昌合體王鴻薇「藍白衝刺」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安周末反罷免行程滿檔，除了陪北市立委拜票，下午赴台中助講。記者楊正海／攝影。報系資料照
台北市長蔣萬安周末反罷免行程滿檔，除了陪北市立委拜票，下午赴台中助講。記者楊正海／攝影。報系資料照

國民黨一系列反惡罷大型造勢活動起跑後，北市5立委後援會陸續成立。立委王鴻薇上午將成立松山後援會，民眾黨主席黃國昌參加，再衝出一波藍白合、反罷免氣勢。台北市長蔣萬安也行程滿檔，除了北市的賴士葆、王鴻薇行程，下午赴台中市助講。

蔣萬安繼昨晚首場夜市拜票後，今天上午將與立委賴士葆騎自行車掃街，再轉往木新市場。隨後參加王鴻薇松山後援會成立大會。黃國昌抵達後將與王鴻薇共同受訪，另外，國民黨副主席連勝文、前立委郭正亮、立委謝龍介、中廣董事長趙少康到場，蔣萬安也將和朱立倫同台。

另外，國民黨台北市5立委，也將與蔣萬安出席「台北隊反惡罷」廣告發布會。蔣萬安隨後南下台中。陪同立委羅廷瑋委員在海螺水公園造勢，另和北市立委羅智強陪同立委廖偉翔聯合車掃。台中立委黃健豪在松竹寺的政策說明會，蔣萬安也前往助講，一整天行程滿檔。

蔣萬安 罷免

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