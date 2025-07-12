基隆死亡連署案羈押原因仍在卻交保關鍵曝 法官：4人全認罪且交代疑點

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
羈押原因仍在4人卻交保關鍵曝，法官：吳國勝等4人全認罪且交代疑點。記者游明煌／攝影
羈押原因仍在4人卻交保關鍵曝，法官：吳國勝等4人全認罪且交代疑點。記者游明煌／攝影

基隆地檢署偵辦死亡連署案昨天偵結起訴7人，在押被告吳國勝、張淵翔、張金發、游正義等4人移審晚間法官裁定15萬到50萬交保。基隆地院今天凌晨說明交保理由，法官指4人原羈押原因仍在，但吳國勝等人昨天訊問時坦承全部犯行，並交代原有疑義部分細節。

基隆地院今天凌晨說明法官交保理由，昨晚經法院訊問後，認被告吳國勝、張淵翔、張金發、游正義均坦承起訴書所載犯罪事實，涉犯刑法行使偽造私文書罪、違反個人資料保護法非公務機關非法利用個人資料罪、公職人員選舉罷免法利用他人個人資料偽造提議罪等罪嫌重大。

法院表示，審酌原羈押的原因仍在，但吳國勝等人昨天訊問時坦承全部犯行並交代原有疑義部分的細節，參酌吳國勝等人及辯護人、檢察官的意見，認均非不得已具保代替原羈押的處分，准吳國勝50萬元交保、張淵翔40萬元交保、游正義15萬元交保、張金發15萬元交保，並命4人均限制住居。

起訴書指出，吳國勝接獲國民黨中央組發會指示後，為反制民團罷免國民黨的立委林沛祥，評估對民進黨議員鄭文婷、張之豪發動「以罷制罷」罷免成功率應較高，但考量選罷法新法將於2月20日施行，應附提議人國民身分證影本將導致難度增加，才趕在2月19日送交罷免案提議人名冊等相關文件。

因期間甚短，吳授意張金發找志工造假連署，為免出現死亡連署遭汰除，吳找來交情好、時任民政處長張淵翔利用戶役政系統，協助將除戶、死亡或已遷徙他處的連署人剔除。

罷免

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