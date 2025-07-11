影／4人認罪交保不發一語 張淵翔消瘦 吳國勝讀經懺悔盼顧老母

基隆地檢署偵辦死亡連署案今天偵結起訴7人，在押被告吳國勝、張淵翔、張金發、游正義等4人移審今晚法官裁定15萬到50萬交保。4人都向法官認罪，步出法院時都不發一語。張淵翔面容消瘦；吳國勝則向法官表示，收押期間每天讀經懺悔，盼回家照顧老母親盡孝道。

吳國勝等4人在接押庭時都向法坦承犯行，對起訴內容並不爭執。吳國勝表示，羈押期間他每天讀經懺悔，九旬高齡父母每天以淚洗面，盼法官讓他回出去盡孝道，他已全部坦承犯罪事實，希望不要再押。法院指出，4人都已坦承犯行，無滅證、串證疑慮，羈押理由與必要已消失。

今晚法官裁定結果，國民黨基隆市黨部前主委吳國勝50萬、基隆市政府民政處前處長張淵翔40萬、黨部前主任張金發和領銜人游正義各15萬交保。

張淵翔晚間10點13分步出法院，面容消瘦，不發一語，由妻子辦理交保陪同上車離去。吳國勝家屬及黨部人員晚間11時08分辦妥交保後涉出法院，他特別戴上一頂帽子，對媒體詢問是否有委曲沒有回答。

基隆地檢署偵辦藍營反制罷免立委林沛祥發動罷免民進黨議員張之豪、鄭文婷死亡連署案，經兩個多月三波搜索，今偵結起訴張淵翔、吳國勝、張金發、罷鄭領銜人紀文荃、罷張領銜人游正義、江鑒育、林姓課員等7人，其中張金發、紀文荃2人因含糊其詞，犯後態度不佳，建請法院從重量刑。

起訴書指出，吳國勝接獲國民黨中央組發會指示後，評估對鄭文婷、張之豪發動「以罷制罷」罷免成功率應較高，但考量選罷法新法將於2月20日施行，應附提議人國民身分證影本將導致難度增加，才趕在2月19日送交罷免案提議人名冊等相關文件。

因期間甚短，吳授意張金發找志工造假連署，為免出現死亡連署遭汰除，吳找來交情好、時任民政處長張淵翔利用戶役政系統，協助將除戶、死亡或已遷徙他處的連署人剔除。

吳國勝在通訊軟體「微信」成立「勝之群組」作為「補提階段重謄及查核計畫」聯繫平台。張淵翔還親至基隆市黨部指導黨部幹部如何重新謄寫偽造提議人名冊，並在群組張貼「謄寫三步驟」訊息，指導如何重謄、交付名冊資料，供他利用戶役政系統查核相關資料的正確性。提議人名冊經偽造份數1063份送中選會，仁愛區380份、安樂區683份。