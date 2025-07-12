柯建銘再談刑法100條 藍綠白齊轟

民進黨立院黨團總召柯建銘「刑法一百條伺候藍委」說法引發爭議，柯建銘昨再嗆，刑法一百條並未廢除，這是國安重要法律。然而，柯建銘的發言連綠營也不認同，客委會前主委楊長鎮批，柯建銘對不起所有相信民主的人，應向全民嚴肅道歉；民進黨前立委林濁水則呼籲柯「大休息」，否則大罷免結果不堪設想。

柯建銘日前表示，國民黨立委被罷免掉後，刑法一百條會伺候他們。民進黨發言人吳崢當時緊急滅火表示，絕對不可能開倒車恢復這樣的惡法，「這是民進黨所有黨公職絕對都會反對的事情」。

柯建銘昨說，國民黨團想用刑法一百條這個議題打擊他，何其愚蠢，跑出來自證有罪。過去刑法一百條條規範意圖叛變就可以抓人，後來在一九九二年修正，大家以為是廢除，但並沒有，改為除意圖還要加上暴力脅迫，這是國安重要法律。他敬告藍白所有立委，刑法一百條存在，怎麼處理是法律問題。

楊長鎮曾在苗栗號召大罷免連署，他表示，柯建銘這番話背叛了他自己，也對不起所有相信民主、相信台灣的人。台灣正以強大的民主行動對多數黨以大罷免進行制衡中，此時有什麼理由，一定要用黨國威權時代的極右翼語彙為民主聲勢消風，為反罷免勢力奉送正當性？

國民黨主席朱立倫說，柯建銘是綠營裡敢講真話的人，柯去年稱賴清德要罷免藍委，後來說罷免投票在七月廿六日，結果一語成讖；柯還說國民黨通過的「還假於民」，在大罷免成功後都取消，也說罷免成功後要用刑法第一百條內亂罪辦藍營立委，柯建銘的話就是民進黨高層的心聲。

國民黨立委吳宗憲說，柯建銘已明確告訴國人，七月二六日大罷免投票後就會發動司法修理在野黨。賴清德說非民進黨人是「雜質」，今天要剔除民進黨外的雜質，明天就會剔除民進黨內部「非信賴雜質」，走向獨裁，「早晚你就是下一個」。

民眾黨團副總召張啓楷說，只要跟民進黨意見不一樣的，就要被當雜質用刑法一百條嚴辦？這不僅是嚴重衝擊人權，更是衝擊言論自由，以前有白色恐怖，現在民進黨是綠色恐怖。

時代力量也發聲明表示，柯建銘言論不僅消費台灣歷史上最深的傷痕，更是對得來不易的民主、自由與法治的公然蔑視，呼籲柯建銘應為此失格言論公開道歉，台灣絕不能容忍威權語言的復辟。